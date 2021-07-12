Başkan Erdoğan gençlerle buluşuyor! AK Parti'den Z kuşağı atağı

Gençlere eski Türkiye anlatılacak. AK Parti daha önce yaptırdığı çalışmada gençlerin oy kullanmasında ailelerinin yüzde 75 etkisinin olduğu belirlemişti. Bu kapsamda özellikle 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerin aileleriyle temas kurulması hedefleniyor.
Gençlerin sıklıkla kullandığı sosyal medyada aktif kullanılacak. Hazırlanacak kısa videolarla AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında ulaşımda sağlığa, eğitimden savunma sanayine kadar pek çok alanda yaptığı projeler anlatılacak.
AK PARTİ'NİN GENÇLERE HİZMETİ GÖZ DOLDURDU
AK Parti bugüne kadar gençlere yönelik pek çok hizmet yaptı. Seçilme yaşını 18'e indiren yine AK Parti oldu. Daha önce koğuş sistemi şeklinde olan yurtlar yerine otel konforunda yurtlar birer birer hizmete girerken, gençler gurbete gitmesin ailesinin yanında rahat rahat okusun diye üniversitesi olmayan il kalmadı.