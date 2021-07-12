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    • 12.07.2021 08:23
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    CHP'li Canan Kaftancıoğlu’na şok! Kardeşi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, güveni kötüye kullanmak suçundan aranan Canan Kaftancıoğlunun kardeşi C.Ş. dün Muğla Fethiye’de gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.Ş. bugün Fethiye Adliyesine sevk edilecek.

    İHA
    CHP'li Kaftancıoğlu’na şok! Gözaltına alındı

    Güveni kötüye kullanmak suçundan aranan Canan Kaftancıoğlunun kardeşi C.Ş. dün Muğla Fethiye'de gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre, Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş. (41) dün Fethiye'de yakalandı. Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyledi.

    Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş. bugün Fethiye Adliyesine sevk edilecek.

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