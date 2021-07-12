15-16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz tatili 16 Temmuz'la birleşti mi? 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olması nedeniyle gözler 16 Temmuz'un tatil olup olmadığına çevrildi. 15 Temmuz tarihi bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği ise araştırılıyor. Eğer Kurban Bayramıyla birlikte planlama yapılırsa toplam 11 gün tatil olacak.
15-16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021'de perşembe gününe denk geliyor. 2016'da resmi tatil ilan edilmişti. 15 Temmuz resmi tatil ancak 16 Temmuz tarihine ilişkin herhangi bir karar henüz açıklanmadı.
BAYRAM TATİLİ 11 GÜN OLUR MU?
Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.
Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.