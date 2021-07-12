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    • 12.07.2021 08:27
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    15-16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz tatili 16 Temmuz’la birleşti mi?

    15-16 Temmuz resmi tatil mi? Bu yıl 2021 Kurban Bayramı öncesine denk gelen 15 Temmuz’daki resmi tatilin 16 Temmuz günüyle birleşeceği iddia ediliyordu. Sosyal medyada vatandaşların 11 günlük bir tatil beklentisi vardı. Bu nedenle 15-16 Temmuz resmi tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Peki; 15-16 Temmuz resmi tatil mi?

    takvim.com.tr
    15-16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz tatili 16 Temmuz’la birleşti mi?

    15-16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz tatili 16 Temmuz'la birleşti mi? 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olması nedeniyle gözler 16 Temmuz'un tatil olup olmadığına çevrildi. 15 Temmuz tarihi bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği ise araştırılıyor. Eğer Kurban Bayramıyla birlikte planlama yapılırsa toplam 11 gün tatil olacak.

    15-16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

    FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021'de perşembe gününe denk geliyor. 2016'da resmi tatil ilan edilmişti. 15 Temmuz resmi tatil ancak 16 Temmuz tarihine ilişkin herhangi bir karar henüz açıklanmadı.

    BAYRAM TATİLİ 11 GÜN OLUR MU?

    Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.

    Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

        Kurban Bayramı

        2021'de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

        Zafer Bayramı

        Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021'de pazartesi günü olacak. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

        Cumhuriyet Bayramı

        29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021'de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
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        Haberler Güncel 15-16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz tatili 16 Temmuz’la birleşti mi?