Başkan Erdoğan'dan Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa tepki: Kabul etmemiz mümkün değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
'KİLİSE'YE SAYGISIZLIĞA TEPKİ
Erdoğan yaptığı açıklamada, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynayan provokatörlere sert tepki gösterdi.
Erdoğan şunları söyledi:
İstanbul Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkılarak işlenilen saygısızlığı provokasyon olarak görüyorum. Tüm vatandaşların din ve vicdan özgürlüğünü korumak vazifemizdir.
"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun onların mabetlerine yapılan saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir.
NE OLMUŞTU?
Bir grup provokatör Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynadı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.
Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, Y.E.U ve Ö.F.A. ile aracın sahibi O.Y.'yi gözaltına aldı.