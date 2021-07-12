Başkan Erdoğan'dan Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa tepki: Kabul etmemiz mümkün değil

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

EV HAPSİZ CEZASI

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Ö.F.A. ve Y.E.U'nun "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işledikleri gerekçesiyle "1 ay süreyle "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik, şüpheli O.Y. hakkındaki adli kontrol talebini ise reddetti.

MÜŞTEKİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan, müşteki Karabet Baliyev emniyette verdiği ifadesinde, Surp Takavor Kilisesi'nin yönetim kurulunda olduğunu belirterek, "Gerçekleşen olay ile ilgili bir vatandaş vasıtasıyla bilgi sahibi oldum. Bahse konu olayı videoda gördüm. Kilisenin duvarına çıkan kişileri tanımam. Bu konu ile ilgili herhangi bir art niyet görmüyorum, bu kişiler zarar vermemiştir. Bu konu ile alakalı herhangi bir şikayetim yoktur." şeklinde beyanda bulundu.

Şüphelilerden Y.E.U. da emniyetteki ifadesinde, olay günü arkadaşları Ö.F.A. ve O.Y. ile gezmek amacıyla Kadıköy'e gittiklerini, ilk önce bir kafede oturduklarını, daha sonra arkadaşlarıyla aşağıya indiklerini, arkadaşı O.Y.'nin aracını meydana çektiğini anlattı.

Arkadaşı O.Y'nin burada müzik açtığını aktaran Y.E.U, şunları kaydetti:

"Arabanın karşısında bir bina vardı. Kilise olduğunu biliyordum çünkü haç amblemi vardı. Daha sonra orada bulunan diğer tanımadığım insanlarla birlikte kilisenin duvarına çıktım. Burada dans etmeye, oynamaya başladık. En fazla 5 dakika kadar burada dans ettik. Ben ne kiliseye, ne de başka bir ibadethaneye zarar vermedim. Dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu. Olay sanki dalga geçmişiz gibi yansıtıldı. Kesinlikle suçlamayı kabul etmiyorum. Olay günü aşırı derecede değil, orta derecede alkollüydüm. Kilisenin duvarına çıkma sebebim kalabalığı daha iyi görebilmek. atmosferi daha iyi yaşamaktan dolayıydı. Oranın ilk başta kilise olduğunu bilseydim zaten oraya çıkmaz ve dans etmezdim."

Şüpheli Ö.F.A. ise suçlamalı kabul etmediğini ifade ederek, "Ben çıktığım duvarın kilise duvarı olduğunu bilmiyordum. Tamamen etrafı daha iyi izleyebilmek müzik ve alkolün etkisi ile oradan insanlara daha iyi bakabilmek amacı ile çıktım. Kesinlikle bir art niyetim yoktu" şeklinde beyanda bulundu.