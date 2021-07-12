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    • 12.07.2021 20:09
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    16 Temmuz Cuma tatil olacak mı? Kabine Toplantısı son dakika: Resmi tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu?

    12 Temmuz Kabine Toplantısı kararları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere Kurban Bayramı tatili gündemi hakkında önemli konular görüşüldü. Peki, 16 Temmuz tatil mi? Resmi tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    16 Temmuz Cuma tatil olacak mı?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde normalleşme süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş alınacak kararlara odaklanırken gözler Kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Bugün Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere Kurban Bayramı tatili gündemi hakkında önemli konular görüşüldü. Peki, 16 Temmuz tatil mi? Resmi tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? İşte tüm detaylar!

    16 TEMMUZ TATİL Mİ?

    Bayram tatili 9 gün oldu

    Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak.

    BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

    Niğde-Ankara otoyolunu kullanan sürücülerimize bir müjde vermek istiyorum. Araçlarıyla bu yolu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR'larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek.

    Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?

        Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.
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        Haberler Güncel 16 Temmuz Cuma tatil olacak mı? Kabine Toplantısı son dakika: Resmi tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu?