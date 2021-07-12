Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde normalleşme süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş alınacak kararlara odaklanırken gözler Kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Bugün Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere Kurban Bayramı tatili gündemi hakkında önemli konular görüşüldü. Peki, 16 Temmuz tatil mi? Resmi tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? İşte tüm detaylar!

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

Bayram tatili 9 gün oldu

Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak.