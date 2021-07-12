Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hertzog ile görüştü.

Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti.

Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı, kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.