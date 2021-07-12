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    • 12.07.2021 20:32
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    Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kabine sonrası açıkladı

    "Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda ek salgın tedbirleri olacak mı?" bu soruların cevabı için gözler bugün toplanacak Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak." dedi.

    "Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda ek salgın tedbirleri olacak mı?" bu soruların cevabı için gözler bugün toplanacak Kabine Toplantısı'na çevrilmişti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabine sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Normalleşme süreci başarıyla yürüyor. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayımız 59 milyona yaklaştı. Dünyada saygına karşı bilinen en etkili ve yaygın koruma aşılamadır.

    AŞI ÇAĞRISI
    Elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı kendilerini ve sevdikleri için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Aşılamanın nispeten zayıf olduğu yerler tehdit altına girebilir.

    Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermemeliyiz. Bayram günleri de kurallara uyarak geçirmeliyiz.

    Yaşanan güzel gelişmeleri sizler de görüyorsunuz. Faaliyetlerini belirlenen kurallara göre uyarak geçirenler işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ediyor.

    "TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAĞIZ."
    2021'de inşallah ihracatımızda tüm zamanların rekorunu kıracağız. Gaziantep'te 5 organize sanayi bölgesi dolduğu için şimdi altıncısı kuruluyor. Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni modeller üzerinde çalışıyoruz.

    Bu tür olumlu gelişmelerin istihdama sağladığı katkıların neticelerini önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, kayıplarımız yok mu? Elbette var. Ama potansiyelimiz, yakaladığımız fırsatlar kat be kat yüksektir. Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadıkları kayıpları, çektikleri sıkıntıları telafi etmek için birçok teşvik programını hayata geçirdik.

        19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi, kalkınma altyapısı önümüzdeki büyük imkanı değerlendirme noktasında bize avantajlar sağlıyor. İnşallah ülkemizi hedeflerine başarıyla ulaştıracağız. Uzunca bir süredir Türkiye'ye diz çöktürmek, demokrasi ve kalkınma çizgisinden uzaklaştırmak için kurulan tuzak, milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi, kararlılığımızı daha da pekiştirmiştir.

        Ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma altyapı yatırımları yaptığımız alanların başında geliyor. 1 trilyon 104 milyar lirayı aşan bir yatırım gerçekleşmiştir bu alanda. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli kısmına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Demir yolu, hava yolu, deniz yollarında benzer atılımları hayata geçirdik.

        BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK
        Niğde-Ankara otoyolunu kullanan sürücülerimize bir müjde vermek istiyorum. Araçlarıyla bu yolu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR'larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek.

        Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

        15 TEMMUZ MESAJI
        Önümüzdeki perşembe günü 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yıldönümü. 15 Temmuz şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah 15 Temmuz günü bizzat iştirak edeceğimiz programlarda milletimize şükranlarımızı tekrar ifade edeceğiz. Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.

        KURBAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN TATİL OLACAK
        Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi.

        "KİLİSEYE YAPILAN SAYGISIZLIK PROVOKASYONDUR"
        Başkan Erdoğan, Kadıköy'deki kiliseye yapılan saygısızlığa ilişkin şunları kaydetti:

        "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum."İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum."

        KURBAN BAYRAMI'NDA KKTC'YE ZİYARET
        Erdoğan, "Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağız. Tüm dünyaya, KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuzun mesajını da vereceğiz." dedi.

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        Haberler Güncel Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kabine sonrası açıkladı