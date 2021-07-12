Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kabine sonrası açıkladı

AŞI ÇAĞRISI

Elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı kendilerini ve sevdikleri için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Aşılamanın nispeten zayıf olduğu yerler tehdit altına girebilir.

Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermemeliyiz. Bayram günleri de kurallara uyarak geçirmeliyiz.

Yaşanan güzel gelişmeleri sizler de görüyorsunuz. Faaliyetlerini belirlenen kurallara göre uyarak geçirenler işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ediyor.