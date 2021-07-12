Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kabine sonrası açıkladı

"Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda ek salgın tedbirleri olacak mı?" bu soruların cevabı için gözler bugün toplanacak Kabine Toplantısı'na çevrilmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabine sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Normalleşme süreci başarıyla yürüyor. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayımız 59 milyona yaklaştı. Dünyada saygına karşı bilinen en etkili ve yaygın koruma aşılamadır.
AŞI ÇAĞRISI
Elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı kendilerini ve sevdikleri için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Aşılamanın nispeten zayıf olduğu yerler tehdit altına girebilir.
Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermemeliyiz. Bayram günleri de kurallara uyarak geçirmeliyiz.
Yaşanan güzel gelişmeleri sizler de görüyorsunuz. Faaliyetlerini belirlenen kurallara göre uyarak geçirenler işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ediyor.
"TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAĞIZ."
2021'de inşallah ihracatımızda tüm zamanların rekorunu kıracağız. Gaziantep'te 5 organize sanayi bölgesi dolduğu için şimdi altıncısı kuruluyor. Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni modeller üzerinde çalışıyoruz.
Bu tür olumlu gelişmelerin istihdama sağladığı katkıların neticelerini önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, kayıplarımız yok mu? Elbette var. Ama potansiyelimiz, yakaladığımız fırsatlar kat be kat yüksektir. Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadıkları kayıpları, çektikleri sıkıntıları telafi etmek için birçok teşvik programını hayata geçirdik.