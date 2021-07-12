Artık yandaşınız bile isyan ediyor: İçkime karışma müziğime karışma sonuç rezillik! Kadıköy'deki skandalda flaş gelişme







İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasına tepkisler peş peşe geldi.



AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: MABEDLERE YAPILAN SAYGISIZLIK HERKESE KARŞI SAYGISIZLIKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasını kınayarak, "Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır" dedi.

İNSANLIK ADINA MAHKUM EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan 2 kişinin, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirtti. Çelik, "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" dedi.







Saygısızlığı yapanların hukuk önünde hesap vereceğini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir." ifadelerini kullandı.









ASLA MÜSAMAHA EDİLMEZ

Dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilemeyeceğini dile getiren AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provakatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır." dedi.





AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Birinci, "Kadıköy'de, alkollü bir grup tarafından, bir inanışın sembolü olan Kilise'ye yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu kendini bilmez grupla ilgili, yargının gerekli soruşturma ve kovuşturmayı açacağına inanıyorum. Takipçisi olacağız" dedi.







BAKAN SOYLU: SABAH 5.30'DA GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkılarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 00.55 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanı'nda, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö.F.A ile aracın sahibi O.Y. ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.