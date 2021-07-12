İngiliz yazar kirli oyunu deşifre etti: Tek hedefleri Erdoğan'ı yıkmak!

12 yıl boyunca Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemelerinde avukat olarak çalışan Alexander Mercouris, insan hakları ve anayasa hukuku alanlarında uzman bir yazar. Yazar aynı zamanda Rusya ve Ukrayna üzerine de çalışmalar yapıyor.
Kendi Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Mercouris, konuşmasına bu projenin Neoconlar tarafından geliştirildiğini ve John Bolton'un bu projede bir deha olarak görüldüğünü söyleyerek başladı. Mercouris, bunun kesinlikle bir demokrasi projesi olmadığını ifade etti. Mercouris, Bolton ekibinin ülkeleri yeniden inşa etmek istediğini ve bunu kabul etmeyen ülkelerin de yıkıma uğratıldığını belirtti. Neoconların bu yıkımı sağlayabilmek için birçok gruba destek olduğunu belirten Mercouris, Türkiye'de gerçekleşen sokak protestolarına da sponsorluk yapıldığını vurguladı.
"DAHA ÖNCE RAHATSIZ OLMUYORLARDI"
Mercouris, NATO üyesi Türkiye ve ABD'nin ilişkilerinin düşmanca olduğunu, Asya, Orta Doğu, Doğu Akdeniz politikaları ile Rusya'dan silah alışverişi konularının Türkiye'yi Neoconların hedefi yaptığını ifade etti. Bu sebeple Neoconların, "Klasikleşmiş ifadelerle Türk devletini baskıcı ve demokrasi karşıyı göstermeye çalıştığını" söyleyen Mercouris, "Türkiye 1920'den bu yana zaman zaman demokrasiden uzaklaştı ve bir NATO üyesi olmasına rağmen bu durum Neoconları rahatsız etmedi. Ancak şimdi Erdoğan'ı yıkmak ve Türkiye'yi parçalamak istiyorlar" dedi.