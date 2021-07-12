Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı duası nedir, ne zaman kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet’e göre fazileti…

Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı duası nedir, ne zaman kılınır, kaç rekattır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslamiyet'te şükretmenin önemi çok büyüktür ve Allah'a (C.C) şükretmenin önemi ile ilgili birçok kaynakta geçmektedir. Allah için verdiği nimetlerden dolayı şükür namazı kılmak isteyenlerin merak ettiği bilgileri derledik.
ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?
Şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.
Peygamberimiz Efendimizin de bazı zamanlar bu şekilde namaz kıldığı bildirilir. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurulur: "Efendimiz, sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığında, Allah'ın bu ihsanına şükretmek için secdeye kapanır ve namaz kılardı." (İbniMâce, Salât, 192)
Şükür namazı, abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet edilerek iki veya dört rekat namaz kılınmasıyla eda edilir. Namazın edası sırasında secdede Allah'a şükredilir ve edilebildiği kadar dua edilir.
Şükür secdesi aynen tilâvet secdesi gibidir. Abdestli bir şekilde şükür secdesine niyet edilir, eller kaldırılmadan "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır, secdeye varılır, mümkün olduğu kadar uzun secde yapılır, sonra da kalkılır.