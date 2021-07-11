Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi neredelerdi?

FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği alçak darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz gecesinde nerede olduğuna ilişkin de konuşan Karaman, darbecilerin Kılıçdaroğlu için yolu açtığını söyledi, Akşener'in de "Başıma bir şey gelecek diye korktum" dediğini anımsattı.
İşte konuya ilişkin o açıklamalar;
KILIÇDAROĞLU'NUN YOLU AÇILDI
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu akşamda Ankara'dan İstanbul'a geliyordu. Atatürk Havalimanı'na indi ve bekleme salonuna geçti. Koruma müdürü darbeciler ile gidip konuştu. Sonrasında darbeciler yolu Kılıçdaroğlu için açtı ve Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti."