Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi neredelerdi?





"BAŞIMA BİR ŞEY GELECEK DİYE KORKTUM"

"Meral Akşener Boğaziçi Köprüsü'nün yakınında oturuyor. Akşener verdiği röportajda " 15 Temmuz gecesi evimdeydim. Beylerbeyi'nde." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in o akşam evde misafirleri var. Akşener'in telefonuna mesaj geliyor ve darbe girişiminden haberdar oluyor. Misafirlerini evden çıkarıyor ve sahile iniyor. Sahilde tekneye bindiriyor misafirlerini. Orada vatandaşların köprüye yürüdüğünü görüyor. Sonrasında da evine dönüyor. Ve o akşam boyunca evinden çıkmamayı tercih ediyor. Bu konuda da "Ülke TV'de hedef gösterildim. Başıma bir şey gelecek diye korktum. O yüzden evden çıkmadım" diyor. "