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    • 12.07.2021 00:46
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    Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi neredelerdi?

    Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında 15 Temmuz gecesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nerede olduklarına ilişkin konuştu. Hain darbecilerin Kılıçdaroğlu için yolu açtığını söyleyen Karaman, Akşener'in de "Başıma bir şey gelecek diye korktum" dediğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu ve Akşener 15 Temmuz'da neredelerdi?

    FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği alçak darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.



    A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.




    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz gecesinde nerede olduğuna ilişkin de konuşan Karaman, darbecilerin Kılıçdaroğlu için yolu açtığını söyledi, Akşener'in de "Başıma bir şey gelecek diye korktum" dediğini anımsattı.

    İşte konuya ilişkin o açıklamalar;



    KILIÇDAROĞLU'NUN YOLU AÇILDI
    "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu akşamda Ankara'dan İstanbul'a geliyordu. Atatürk Havalimanı'na indi ve bekleme salonuna geçti. Koruma müdürü darbeciler ile gidip konuştu. Sonrasında darbeciler yolu Kılıçdaroğlu için açtı ve Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti."



        "BAŞIMA BİR ŞEY GELECEK DİYE KORKTUM"
        "Meral Akşener Boğaziçi Köprüsü'nün yakınında oturuyor. Akşener verdiği röportajda " 15 Temmuz gecesi evimdeydim. Beylerbeyi'nde." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in o akşam evde misafirleri var. Akşener'in telefonuna mesaj geliyor ve darbe girişiminden haberdar oluyor. Misafirlerini evden çıkarıyor ve sahile iniyor. Sahilde tekneye bindiriyor misafirlerini. Orada vatandaşların köprüye yürüdüğünü görüyor. Sonrasında da evine dönüyor. Ve o akşam boyunca evinden çıkmamayı tercih ediyor. Bu konuda da "Ülke TV'de hedef gösterildim. Başıma bir şey gelecek diye korktum. O yüzden evden çıkmadım" diyor. "
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        Kılıçdaroğlu ve Akşener 15 Temmuz'da neredelerdi?
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