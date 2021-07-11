SON DAKİKA: Zülfü Livaneli'den skandal sözler: Kimse bana FETÖ dedirtemez

Eski CHP'li milletvekili Zülfü Livaneli, Halk TV'de katıldığı yayında FETÖ'yü kutsayarak büyük bir skandala imza attı. 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala 251 şehidi yok sayan binlerce gazinin acısını unutan Livaneli, şehitlerin kemiklerini sızlatacak sözler söyledi.

"BANA KİMSE 'FETÖ' DEDİRTEMEZ"

Livaneli, geçtiğimiz gün Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu "Sözüm var" programına bağlandı. Barış Terkoğlu ve Emin Çapa'nın da bulunduğu programda Livaneli, FETÖ'den bahsederken ayrı bir parantez açtı ve "Benim Baykal'la Ecevit'le diğerleriyle bir sorunum yok ama bu Fetullah meselesini ben diğerleri gibi FETÖ tabirini kimse ağzıma takamaz.