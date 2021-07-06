CHP'den Deniz Baykal'a 2. ihanet! "Dostlar" için tasfiye düğmesine basıldı

Cumhur İttifakı'na karşı FETÖ ve PKK'nın da içinde olduğu "dostlar ittifakı" kurmaya çalışan CHP, yine siyasi mühendislik projelerinin tam göbeğine oturdu.
HEDEF YİNE BAYKAL
CHP'nin HDP, KHK'lılar, PKK'ya yakınlığı ile bilinen STK'lar, marjinal sol gruplar ve LGBTİ'lilerle toplantılarda boy gösterdiği bir dönemde, partideki Atatürkçü kanadın lideri pozisyonundaki eski Genel Başkan Deniz Baykal yeniden hedef oldu.
ZİVANELİ'DEN SKANDAL SÖZLER: KÜRTLERİ, ALEVİLERİ, EZİLENLERİ SEVMEZ
FETÖ'nün verdiği suflelerle açıklamalar yapan suç örgütü lideri Sedat Peker, kaset kumpasını andıran iddialarla dolaylı yoldan Deniz Baykal'a itibar suikastı düzenledi. Hemen ardından da CHP ile "dostlar" diye tabir edilen gruplar arasında iletişimi sağlayan Zülfü Livaneli sahne aldı. Livaneli iddialarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gizli görüşme ve pazarlık iddialarına kadar vardırdı. Livaneli, "Baykal tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez" diyerek hassas göndermelerde bulundu. Baykal'ın yakın çevresinden Livaneli'ye tepki geldi.