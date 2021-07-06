CHP'den Deniz Baykal'a 2. ihanet! "Dostlar" için tasfiye düğmesine basıldı

TÜRKİYE MOZAİĞİ

Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş seversiniz ya da sevmezsiniz, doğru ya da yanlış. Adam canıyla uğraşıyor; bir de bu davaların gündeme gelmesi daha da üzüyor. Şimdi ben de çıkıp, 'Zülfü Bey en çok parayı sever, sonra gücü sever, fırsat bulursa belediye başkanı, milletvekili, genel başkan olmak ister. Son olarak ise cumhurbaşkanı olmayı ister' desem ayıp olmaz mı? Dost evinde yapılan bir sohbeti ki benim adımı da çok katıyor 'evi' diye, genel kurul toplantısı gibi lanse etmesi de çok yakışıksız. İstanbul İl Kongresinde Ahmet Güryüz Ketenci seçildi. Bizi, 'CHP Kürtlerin ve Alevilerin partisi' diye yaftalıyorlardı. Ketenci'nin seçilmesi Türkiye'nin mozaik partisi olduğumuzu gösterdi. Mezhepçilik yapmadan, kompleks duymadan yolumuza devam edildi."



BABAM KONULARI DEĞERLENDİRİYOR

Öte yandan konuya ilişkin konuşan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Babam konuları değerlendiriyor, sonrasında bir bilgilendirme olacak" dedi.

