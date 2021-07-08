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    • 08.07.2021 09:33
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    Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın: Zülfü Livaneli'nin yaptığı hesaplaşma değil

    Zülfü Livaneli’nin Deniz Baykal hakkındaki sözleri siyasi kesimden büyük tepki alırken konuyu köşesine taşıyan Hasan Basri Yalçın, “Mesele sadece bazı isimlerle hesaplaşma gibi değil. Aksine CHP'ye ve sola yeni bir kimlik giydirme meselesi gibi. Mesela Livaneli'nin ısrarla Kılıçdaroğlu'nu diğer isimlerden ayrı bir konuma yerleştirmesi, kendi yaptığı açıklamaların doğasına uymuyor. Gerçeği de yansıtmıyor” dedi.

    İşte Hasan Basri Yalçın'ın yazısının bir bölümü:
    Zülfü Livaneli'nin başta Deniz Baykal olmak üzere geçmişteki sol parti liderlerine yönelik küçümseme ve ithamlar barındıran açıklamaları genelde kişiler üzerinden tartışılıyor.

    Ben de olayın böyle bir boyutunu olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ama biraz daha ötesi de var diyebilirim. Mesele sadece bazı isimlerle hesaplaşma gibi değil. Aksine CHP'ye ve sola yeni bir kimlik giydirme meselesi gibi.

    Mesela Livaneli'nin ısrarla Kılıçdaroğlu'nu diğer isimlerden ayrı bir konuma yerleştirmesi, kendi yaptığı açıklamaların doğasına uymuyor. Gerçeği de yansıtmıyor. Ecevit, İnönü ve Baykal gibi organik siyasetin içinden gelerek defalarca parti kongrelerinde yarışmış isimleri bile "devletin adamı" olarak niteleyip Kılıçdaroğlu'nu ayrı tutması hiç de mantıklı değil.

        Eğer operasyonla CHP'nin başına geçen biri varsa o da Kılıçdaroğlu'dur. Ecevit, İsmet Paşa'yla bile yarışarak siyaset yapmıştır. Baykal da farklı değil. SHP'de defalarca genel başkanlık için yarıştı.

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        HEDEF YİNE BAYKAL
        CHP'nin HDP, KHK'lılar, PKK'ya yakınlığı ile bilinen STK'lar, marjinal sol gruplar ve LGBTİ'lilerle toplantılarda boy gösterdiği bir dönemde, partideki Atatürkçü kanadın lideri pozisyonundaki eski Genel Başkan Deniz Baykal yeniden hedef oldu.

        BAYKAL NEDEN HEDEF OLDU?
        Uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tasfiye edilen CHP'liler, 3,5 yıldır ciddi sağlık sorunları ile mücadele eden 84 yaşındaki Deniz Baykal'ın yeniden hedef alınmasını bilinçli bir operasyon olarak niteliyor. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Türkiye'ye yeni bir tezgan kurulduğunu ve Baykal'ın bu kapsamda hedef alındığını söyledi:

            'KÜRT RAPORU' HAZIRLADI
            Eski TBMM Başkan Vekili Yılmaz Ateş de Livaneli'nin sözleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "SHP ve CHP'de 20 yıl yöneticilik yaptım. Sayın Baykal'ın 'Alevileri, Kürtleri sevmiyorum' sözlerini ne duydum ne de okudum. Ama Sayın Baykal 1975 yılında Demirel hükümeti bütçesi üzerine yaptığı konuşmadaki sözlerinden ötürü yıllarca 'Baykal Kızılbaştır' diye suçlanmıştı. SHP Genel Sekreteri olduğu dönemde Baykal'ın önerisi ve başkanlığında kurulan komisyonun 1989'da hazırladığı 'Kürt Raporu' bugüne kadar ortaya konan en önemli yazılı belgedir.

            Sayın Ahmet Türk, terör suçlaması nedeniyle 2016 Kasım'da tutuklandığında Mardin'e evine ziyarete gittiği için eleştiri yağmuruna tutulan Baykal olmuştu."


            ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ YASAK KALKTIKTAN 2 AY SONRA
            Livaneli, siyasi yasaklı olduğu dönemde Erdoğan ile Baykal'ın buluştuğunu, yasağın kaldırılması karşılığında pazarlık yapıldığını iddia etmesine de cevap veren Ateş, "Sayın Tayyip Erdoğan'ın yasağı 22 Aralık 2002'de kaldırıldı. Sayın Baykal ve Sayın Erdoğan'ın Beylerbeyi'ndeki görüşmesi tam 2 ay sonra gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık pazarlığı, yasağın kalkmasından 2 ay sonra mı yapılır?" ifadelerini kullandı.

            HDP İLE İTTİFAKA KARŞI OLANLARA GÖZDAĞI
            İsminin açıklanmasını istemeyen CHP'li 2 eski milletvekili de 84 yaşındaki tecrübeli siyasetçi üzerinden partinin ana omurgasına saldırıldığını aktardı. Vekiller, "Mevcut CHP yönetimi kurucu ilkelerden uzaklaştı ve 'dostlar' diyerek garip ittifaklardan beslenme çabası içerisine girdi. Bu ittifaka karşı çıkacak isimlere de liderleri konumundaki Baykal üzerinden gözdağı veriliyor. Deniz Baykal, dostlara kurban ediliyor" ifadelerini kullandılar.

                SİYASİLERDEN LİVANELİYE SERT TEPKİ!
                Eski milletvekili Zülfü Livaneli, Deniz Baykal'ı hedef alarak "CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart" ifadelerini kullanması gündemde büyük tepki çekti. Livaneli'nin "Baykal Kürtleri ve Alevileri sevmez" açıklamasına Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül ve Savcı Sayan gibi isimler sert tepki gösterdi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bunda bilinçsizlik değil olsa olsa kasıt olabilir" ifadelerini kullanırken AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bunu da en son konuşacak kişi Zülfü Livanelidir" dedi.

                Bir dönem CHP'de milletvekili yapan sanatçı Zülfü Livaneli tartışmanın fitilini ilk olarak "CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart." sözleriyle başlattı.

                "FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Bülent Ecevit'tir" diyen Zülfü Livaneli, Ecevit'in soldan hoşlanmayan, Tipik Türk milliyetçisi olduğunu öne sürdü. CHP'li Livaneli'nin bu açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi.

                Eski Başbakan Bülent Ecevit'in kurucu olduğu DSP'den Livaneli'ye tepki geldi. Genel Başkan Önder Aksakal, Livaneli'nin amacına dikkati çekti.

                BİLİNÇSİZLİK DEĞİL KASIT
                DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Sayın Livaneli gibi kendilerini söylemiş olmasını hayretle karışlıyorum. Bunda bilinçsizlik değil olsa olsa kasıt olabilir." dedi.

                Önder Aksakal, "Bu tür söylem kılıçdaroğlu mesaj gönderiyor ya da bir cumhurbaşkanı adayı diye mesaj gönderiyor. Milliyetçi ulusal duruşu sergileyen Deniz Baykal ve Bülent Ecevit karalayarak elde edebileceğin yanlış hesap bu yöntem doğru yöntem değil. Solcu adam dürüst adamdır yalan söylemez." diye konuştu.

                O DÖNEMDE NEDEN SÖYLEMEDİ?
                Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kıbrıs Fatihi Bület Ecevitimiz için söylemiş olduğu sözleri esefle kınıyorum kendisine iade ediyorum." dedi.

                    Mustafa Sarıgül, "Geçmişte parlementoda birlikte milletvekili yaptığı dönemde Baykal ile omuz omuza verdiği dönemde bunları neden söylememiştir. Şimdi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Baykal ile ilgili bunları söylüyor. Anadolu insanlar yüzüne karşı konuşur. Savunmasız insanlara karşı bu tip yapılan konuşmaları Türkiye Değişim Partisi olarak ret ediyoruz." diye konuştu.

                    KONUŞACAK EN SON KİŞİ!
                    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Baykal'ı Türk düşmanı Alevi düşmanı olduğu yönünde tezleri öne sürmeye çalışıyorlar. Bugünde Baykal'a büyük bir operasyon yapılıyor. Bunu da en son konuşacak kişi Zülfü Livanelidir. Livaneli insanlık adına da insanlık duygularını yok etmiştir." dedi.
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                    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın: Zülfü Livaneli'nin yaptığı hesaplaşma değil