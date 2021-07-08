Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın: Zülfü Livaneli'nin yaptığı hesaplaşma değil

İşte Hasan Basri Yalçın'ın yazısının bir bölümü:
Zülfü Livaneli'nin başta Deniz Baykal olmak üzere geçmişteki sol parti liderlerine yönelik küçümseme ve ithamlar barındıran açıklamaları genelde kişiler üzerinden tartışılıyor.
Ben de olayın böyle bir boyutunu olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ama biraz daha ötesi de var diyebilirim. Mesele sadece bazı isimlerle hesaplaşma gibi değil. Aksine CHP'ye ve sola yeni bir kimlik giydirme meselesi gibi.
Mesela Livaneli'nin ısrarla Kılıçdaroğlu'nu diğer isimlerden ayrı bir konuma yerleştirmesi, kendi yaptığı açıklamaların doğasına uymuyor. Gerçeği de yansıtmıyor. Ecevit, İnönü ve Baykal gibi organik siyasetin içinden gelerek defalarca parti kongrelerinde yarışmış isimleri bile "devletin adamı" olarak niteleyip Kılıçdaroğlu'nu ayrı tutması hiç de mantıklı değil.