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    Fener’de büyük çıkmaz! Süper Lig’i istemiyor, Avrupa’dan gelen teklifleri beğenmiyor

    Fenerbahçe’de stoper Mauricio Lemos, Avrupa'dan gelen teklifleri istediği maaş seviyesinde olmaması nedeniyle istemediği öğrenildi. Sarı lacivertliler de takım bulması için Lemos'a ısrarda bulundu. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Fener’de büyük çıkmaz! Süper Lig’i istemiyor

    Kadrosundaki oyuncu sayısını düşürmek için yoğun bir çaba sarf eden Fenerbahçe'de bu konuda henüz istenilen adımların atılamaması yönetimin canınını sıkıyor.

    Geçtiğimiz sezon İspanya'nın Las Palmas takımından transfer edilen ve gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan, Mauricio Lemos da gönderilmesi hedeflenen oyuncuların içinde ilk sıralarda yer alıyor.

    Fenerbahçe'nin kiralık ya da bonservisiyle elden çıkarmayı düşündüğü Uruguaylı stoper için Süper Lig'den bazı kulüpler devreye girse de Lemos, Türkiye'den bir takıma gitmeyi düşünmediğini yönetime iletmiş durumda.

        Şu ana kadar en ciddi talibi Aris olan Lemos için Yunan ekibinin oyuncuya yaptığı teklif ise Uruguaylı stoperin maaş beklentisini karşılamıyor.

        Lemos için Las Palmas'a 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe de oyuncunun satışından gelir beklese de şu an için işler beklenildiği gibi gitmiyor.

        Fenerbahçe yönetiminin, Lemos'a kısa süre içinde kendisine kulüp bulması yönünde telkinde bulunduğu belirtiliyor.

        Lemos geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de sadece 8 maçta forma giyebildi. Özellikle sezonun ikinci yarısında neredeyse hiç forma şansı bulamadı.

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