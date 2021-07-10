Fener’de büyük çıkmaz! Süper Lig’i istemiyor, Avrupa’dan gelen teklifleri beğenmiyor

Kadrosundaki oyuncu sayısını düşürmek için yoğun bir çaba sarf eden Fenerbahçe'de bu konuda henüz istenilen adımların atılamaması yönetimin canınını sıkıyor.
Geçtiğimiz sezon İspanya'nın Las Palmas takımından transfer edilen ve gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan, Mauricio Lemos da gönderilmesi hedeflenen oyuncuların içinde ilk sıralarda yer alıyor.
Fenerbahçe'nin kiralık ya da bonservisiyle elden çıkarmayı düşündüğü Uruguaylı stoper için Süper Lig'den bazı kulüpler devreye girse de Lemos, Türkiye'den bir takıma gitmeyi düşünmediğini yönetime iletmiş durumda.