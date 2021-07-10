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    • 10.07.2021 11:43
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    Fenerbahçe’nin paylaşılamayan gözdesi: Christian Pavon! Kanarya’nın transferdeki rakibi Lyon!

    Son dakika transfer haberleri… Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe’de yeni sezona hazırlık tam gaz devam ederken sarı lacivertlilerin transfer listesindeki Arjantinli yıldız Christian Pavon paylaşılamıyor. 2 yıl önce Comolli nedeniyle Pavon transferini iptal eden Fenerbahçe’nin rakibi ise Fransız devi. İşte detaylar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr

    Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Arjantinli yıldız paylaşılamıyor... Arjantin temsilcisi Boca Juniors'un yıldız kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin dışında Fransızlar da istekli…

    2 yıl önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den dolayı transferinin iptal olduğu Christian Pavon, yine Sarı-Lacivertliler'in gündemine girmeyi başardı. Kanarya'nın bu transferdeki rakibi ise Fransız devi Lyon…

    ABD ve Arjantin Ligi'nde forma giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncu artık Avrupa'da oynamak istiyor ve bu yüzden Boca Juniors'a veda edecek.

    Yıldız oyuncunun menajeri hem Fenerbahçe hem de Lyon ile görüşmelerini sürdürüyor.

        Sağ ve sol kanatta oynayabilen yıldız oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi, Arjantin ekibine teklifini yaptı ve gelecek cevabı bekliyor.

        Christian Pavon, Colon, Boca Juniors ve LA Galaxy gibi takımların formasını giydi.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da Tangocu yıldızın transferine onay verdiği ve alınmasını çok istediği biliniyor.

        Pavon geçtiğimiz sezon MLS Ligi ekiplerinden LA Galaxy forması giydi. 2014 yılından beri Arjantin kulübünde forma giyen Pavon'un sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

        Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Pavon, 12 kez de Arjantin Milli Takım formasını giydi.
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