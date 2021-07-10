Fenerbahçe’nin paylaşılamayan gözdesi: Christian Pavon! Kanarya’nın transferdeki rakibi Lyon!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Arjantinli yıldız paylaşılamıyor... Arjantin temsilcisi Boca Juniors'un yıldız kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin dışında Fransızlar da istekli…
2 yıl önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den dolayı transferinin iptal olduğu Christian Pavon, yine Sarı-Lacivertliler'in gündemine girmeyi başardı. Kanarya'nın bu transferdeki rakibi ise Fransız devi Lyon…
ABD ve Arjantin Ligi'nde forma giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncu artık Avrupa'da oynamak istiyor ve bu yüzden Boca Juniors'a veda edecek.
Yıldız oyuncunun menajeri hem Fenerbahçe hem de Lyon ile görüşmelerini sürdürüyor.