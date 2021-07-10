Fenerbahçe’nin paylaşılamayan gözdesi: Christian Pavon! Kanarya’nın transferdeki rakibi Lyon!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Arjantinli yıldız paylaşılamıyor... Arjantin temsilcisi Boca Juniors'un yıldız kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin dışında Fransızlar da istekli…

2 yıl önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den dolayı transferinin iptal olduğu Christian Pavon, yine Sarı-Lacivertliler'in gündemine girmeyi başardı. Kanarya'nın bu transferdeki rakibi ise Fransız devi Lyon…