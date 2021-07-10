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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Ayasofya" paylaşımı: Kıyamete kadar

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul fethinin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının birinci yılına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Erbaş "kıyamete kadar" mesajını verdi. Haberin detayları...

    AA
    Erbaş'tan Ayasofya mesajı: Kıyamete kadar...

    Danıştay'ın Ayasofya'nın, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin yıl dönümü....

    Prof. Dr. Erbaş, Twitter hesabından "Ayasofya Camii" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayımlanan tarihi kararnameyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

    AYASOFYA'NIN TARİHİ ANLARI

    Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı II. Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya, camiye dönüştürdü.

        Restorasyon çalışmaları nedeniyle 1930-1935 yılları arasında halka kapatılan Ayasofya'da, Mustafa Kemal'in emriyle bir dizi çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sırasında çeşitli restorasyonlar, kubbenin demir kuşak ile çevrilmesi ve mozaiklerin ortaya çıkarılıp temizlenmesi işlemleri gerçekleştirildi.

        Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla Ayasofya, müzeye dönüştürüldü.

        Geçtiğimiz yıl bugün Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

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