Danıştay'ın Ayasofya'nın, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin yıl dönümü....
Prof. Dr. Erbaş, Twitter hesabından "Ayasofya Camii" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayımlanan tarihi kararnameyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.
AYASOFYA'NIN TARİHİ ANLARI
Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı II. Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya, camiye dönüştürdü.