Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Vitor Pereira için flaş sözler: O da bizim gibi hücum istiyor

"HÜCUM İSTİYORUZ"

Deneyimli futbolcu, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın kendilerine çok yardımcı olduğunu vurguladı ve şunları dedi:



"Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. O yüzden geldiği için çok mutluyuz. Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor. Bu da bizim istediğimiz çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor. Oyunculara çok yardım ediyor, oyuncularla konuşuyor. Herhangi bir şey olduğu zaman kapısının her zaman açık olduğunu da söyledi. Çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla başarıya ulaşabiliriz. Oyuncu için bu çok önemli. Bazı günler zorluk çekebilirsin; oynayan oyuncu, oynamayan oyuncu… Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip o gemiyle şampiyonluğa ulaşmak istiyor. O yüzden çok önemli."



