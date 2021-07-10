Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Vitor Pereira için flaş sözler: O da bizim gibi hücum istiyor
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil yeni teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Özil, teknik direktör Vitor Pereira'nın hücum futbolu oynatmak istediğini ifade ederek "Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor. Bu da bizim istediğimiz çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor" şeklinde konuştu. Özil taraftara da çarpıcı mesajlar verdi. İşte o açıklamalar...
32 yaşındaki orta saha, çalışmaların iyi gittiğini dile getirerek, "Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Hocamız geldi. Oyun tarzını bize iletiyor, nasıl oynatmak istediğini. Herkes çok pozitif bakıyor. Antrenmanlar her zaman kamp geçirdiğinizde çok sert geçiyor. Hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah sezon sonunda da kupayı kaldırırız. Özellikle Caner'le çok güzel anılarımız oluyor. Bugün antrenmanımız hafifti çünkü son günlerde bayağı sert antrenmanlar yaptığımız için bugün hocamız antrenmanı biraz hafif yaptı. Herkes mutlu, herkes heyecanlı, herkes her şeyini veriyor takım için, Fenerbahçe camiası için. Mutluyuz. Kampımızı yapıp sakatlıksız bir şekilde sezona başlamak istiyoruz" diye konuştu.
"HÜCUM İSTİYORUZ"
Deneyimli futbolcu, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın kendilerine çok yardımcı olduğunu vurguladı ve şunları dedi:
"Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. O yüzden geldiği için çok mutluyuz. Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor. Bu da bizim istediğimiz çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor. Oyunculara çok yardım ediyor, oyuncularla konuşuyor. Herhangi bir şey olduğu zaman kapısının her zaman açık olduğunu da söyledi. Çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla başarıya ulaşabiliriz. Oyuncu için bu çok önemli. Bazı günler zorluk çekebilirsin; oynayan oyuncu, oynamayan oyuncu… Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip o gemiyle şampiyonluğa ulaşmak istiyor. O yüzden çok önemli."
"BÖYLECE TAKIM OLARAK ŞAMPİYONLUĞA OYNAYABİLİRSİN"
Daha önce sarf ettiği, "Hocamızın sahaya yansıtmak istediği oyun tarzı beni inandırdı" sözleri için ise Özil, "Fenerbahçe'yiz. Her zaman, her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Onun için önde hücum etmek lazım. Takım olarak adımlarımızı atmamız lazım. Antrenmanda da her şey belli oluyor. Akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Oyunculara da çok yardım ediyor. Güzel günler geçiriyoruz burada, herkes mutlu. Böylece takım olarak şampiyonluğa oynayabilirsin. Yorucu oluyor ama alışığız. Biz futbolcular izinden sonra her zaman kamp yaptığımız için ilk günler tabii biraz sert geçiyor, ayaklarda biraz ağrılar falan oluyor ama alışığız. Sakatlık kimse yaşamadı çok şükür. Mutluyuz, huzurluyuz. Önümüze bakıyoruz. İnşallah sezon sonu şampiyonluğa ulaşırız" ifadelerini kullandı.
"BAŞKANIMIZLA DİYALOĞUMUZ ÇOK İYİ"
Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'ye transfer sürecindeki rolüne dikkat çeken yıldız futbolcu, "Başkanımızla diyalog olarak çok iyiyiz. Aramızda hiçbir problem yok. Her zaman Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum, Fenerbahçeliyim. Konuşmalar oldu. Ne istediğini, takım olarak neler başarabileceğimizi anlattı. Takım olarak yani, o önemli. Sonuçta herhangi bir futbolcu da olsan, kim olursan ol kendin bir şeyler başaramazsın. Takım olarak, bir aile olarak belirli bir şeyler kurarsanız o zaman o başarıya ulaşabilirsiniz. Başkan da bu adımları söyledi. Beni inandırdı. O yüzden Fenerbahçe'deyim ve çok mutluyum" diye konuştu.