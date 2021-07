Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Vitor Pereira için flaş sözler: O da bizim gibi hücum istiyor

"BÖYLECE TAKIM OLARAK ŞAMPİYONLUĞA OYNAYABİLİRSİN"



Daha önce sarf ettiği, "Hocamızın sahaya yansıtmak istediği oyun tarzı beni inandırdı" sözleri için ise Özil, "Fenerbahçe'yiz. Her zaman, her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Onun için önde hücum etmek lazım. Takım olarak adımlarımızı atmamız lazım. Antrenmanda da her şey belli oluyor. Akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Oyunculara da çok yardım ediyor. Güzel günler geçiriyoruz burada, herkes mutlu. Böylece takım olarak şampiyonluğa oynayabilirsin. Yorucu oluyor ama alışığız. Biz futbolcular izinden sonra her zaman kamp yaptığımız için ilk günler tabii biraz sert geçiyor, ayaklarda biraz ağrılar falan oluyor ama alışığız. Sakatlık kimse yaşamadı çok şükür. Mutluyuz, huzurluyuz. Önümüze bakıyoruz. İnşallah sezon sonu şampiyonluğa ulaşırız" ifadelerini kullandı.