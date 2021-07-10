HDP'li çocukların lüks hayatlarını paylaştı: Bunlar beyaz Kürtler biz siyah Kürdüz

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından bölücü terör örgütü PKK'ya teslim edilen oğlu için mücadele eden Celil Begdaş HDP'li Kemal Peköz'ün kızının yurt dışında ve zevk ve sefa içinde olduğu fotoğraflarını paylaşarak, "Bunlar beyaz Kürtler biz siyah Kürdüz. Biz buralara gidemeyiz. Benim oğlumun yastığı toprağı döşeği taş. Nerede bunların Kürt Sorunu? Bana Kürt Sorunu demesinler. Kürt benim. Bana her yerde Kürt Celil derler." dedi.