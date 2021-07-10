HDP'li çocukların lüks hayatlarını paylaştı: Bunlar beyaz Kürtler biz siyah Kürdüz

A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında HDP'nin yardımlarıyla PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının izini süren Diyarbakır anne ve babalarının feryadına yer verildi.
"BUNLAR BEYAZ KÜRTLER"
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından bölücü terör örgütü PKK'ya teslim edilen oğlu için mücadele eden Celil Begdaş HDP'li Kemal Peköz'ün kızının yurt dışında ve zevk ve sefa içinde olduğu fotoğraflarını paylaşarak, "Bunlar beyaz Kürtler biz siyah Kürdüz. Biz buralara gidemeyiz. Benim oğlumun yastığı toprağı döşeği taş. Nerede bunların Kürt Sorunu? Bana Kürt Sorunu demesinler. Kürt benim. Bana her yerde Kürt Celil derler." dedi.
Begdaş oğluna ait montun, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binasından çıktığını açıklamış ve 16 çocuğun gelin arabası ile binadan götürüldüğüne şahit olduğunu belirtmişti.
Terör örgütü PKK'nın 19 yaşında kaçırdığı oğlu Özkan için evlat nöbetinde olan acılı baba Süleyman Aydın, CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi'ne sitemde bulunurak şöyle konuştu: