Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.07.2021 22:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2021 22:57
    ABONE OL

    HDP'li çocukların lüks hayatlarını paylaştı: Bunlar beyaz Kürtler biz siyah Kürdüz

    HDP İl Başkanlığı önünde A Haber'e açıklama yapan acılı baba Celil Begdaş, HDP'li Kemal Peköz'ün kızı Hevi'nin Paris'teki şaşaalı hayatını paylaşarak, "Bunlar beyaz Kürtler biz siyah Kürdüz. Biz buralara gidemeyiz. Benim oğlumun yastığı toprağı döşeği taş. Nerede bunların Kürt Sorunu? Bana Kürt Sorunu demesinler. Kürt benim. Bana her yerde Kürt Celil derler." sözleriyle HDP'li yöneticilere serzenişte bulundu.

    HDP'li çocukların lüks hayatlarını paylaştı

    A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında HDP'nin yardımlarıyla PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının izini süren Diyarbakır anne ve babalarının feryadına yer verildi.

    "BUNLAR BEYAZ KÜRTLER"

    HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından bölücü terör örgütü PKK'ya teslim edilen oğlu için mücadele eden Celil Begdaş HDP'li Kemal Peköz'ün kızının yurt dışında ve zevk ve sefa içinde olduğu fotoğraflarını paylaşarak, "Bunlar beyaz Kürtler biz siyah Kürdüz. Biz buralara gidemeyiz. Benim oğlumun yastığı toprağı döşeği taş. Nerede bunların Kürt Sorunu? Bana Kürt Sorunu demesinler. Kürt benim. Bana her yerde Kürt Celil derler." dedi.

    Begdaş oğluna ait montun, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binasından çıktığını açıklamış ve 16 çocuğun gelin arabası ile binadan götürüldüğüne şahit olduğunu belirtmişti.

    Terör örgütü PKK'nın 19 yaşında kaçırdığı oğlu Özkan için evlat nöbetinde olan acılı baba Süleyman Aydın, CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi'ne sitemde bulunurak şöyle konuştu:

        "3 Eylül'de burada tuttuğumuz nöbetin 3. yılına giriyoruz. CHP ve HDP miting yapıyorlar, Kandil'e selam gönderiyorlar. Bence onlara selam göndereceklerine bizim çocuklarımıza selam göndersinler.

        ''ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE NE İŞİ VAR?''

        Yani bizim çocuklarımızı terör örgütünden istesinler. Atatürk'ün partisi, cumhuriyeti savunan insanlar bunların terör örgütünün partisiyle ne işi var? Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorlar ama maalesef devlete karşı cephe alıyorlar.

        ''CHP, İYİ PARTİ VE DEVA NEREDE?''

        Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha büyüklüğünü göstererek tüm kabinesiyle geldi ve burada anne babaların feryadını duydu. Peki, CHP nerede, İYİ Parti nerede, DEVA Partisi nerede? Gelmediler buraya. Görüyorsunuz devletimizin çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor bunun için ismini saydığım partiler rahatsızlık duyuyor. Çocuklarımızın dönmesini istemiyorlar. Aralarından tek bir insan çıkıp da Meral Danış Beştaş'a tepki gösterdi mi? Göstermedi."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Senin sayende bu gücü buluyoruz
        Haberler Güncel HDP'li çocukların lüks hayatlarını paylaştı: Bunlar beyaz Kürtler biz siyah Kürdüz