2021 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı fazileti nedir? Zilhicce ne demek?

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER!

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

"Allâh'ın Kendisine ibâdet edilmesini en çok sevdiği günler, Zilhiccenin ilk on günüdür. Onlardan her bir günün orucu, bir senenin orucuna, her bir gecenin kıyamı da, Kadir gecesinin kıyamına denktir." (Tirmizî, Savm:52, No:758, sh:224)

Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan gelen bir rivayete göre; "Zilhiccenin her bir gün orucuna karşı, yüz köle azadı, yüz deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada yüz at bağışı sevabı vardır." (Geylânî, el-Ğunye 2/39)

Hafsa (Radıyallâhu Anhâ) validemizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) dört şeyi hiç terk etmezdi:

a) Zilhicce'nin ilk on gününün orucu,