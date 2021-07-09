SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 yaş ve üstünde ilk doz aşı olanların oranı yüzde 60'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada hafta sonuna girerken aşılamayla ilgili en güzel haberi verdi. Bakan Koca; birinci, ikinci ve üçüncü dozda toplam sayının 56 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti.
"YÜZDE 60'A ULAŞTI"
Bakan Koca'nın tweeti şu şekilde: 37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."
AİLE HEKİMLİKLERİNE KAYITLI AŞI OLMAYAN KİMSE KALMAYACAK
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında aile hekimliklerine kayıtlı aşı olmamış hiçbir vatandaşın kalmaması amaçlanıyor.
Bakanlık tarafından Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin Kurban Bayramı'na kadar aşılanması hedefleniyor.