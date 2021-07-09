SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 yaş ve üstünde ilk doz aşı olanların oranı yüzde 60'a ulaştı

"YÜZDE 60'A ULAŞTI"

Bakan Koca'nın tweeti şu şekilde: 37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."