Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.07.2021 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2021 11:56
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 yaş ve üstünde ilk doz aşı olanların oranı yüzde 60'a ulaştı

    Son dakika haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 37 milyon 250 bin kişinin en az bir doz aşısını olduğunu duyurdu. Bakan Koca, 18 yaş ve üstünde ilk doz aşı yapılanların oranının da yüzde 60'a ulaştığını açıkladı. Bununla birlikte Kurban Bayramı'na kadar 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedeflenirken aile hekimliklerine kayıtlı aşı olmamış hiçbir vatandaşın kalmaması amaçlanıyor.

    Sevindirici haber! Yüzde 60'a ulaştı
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada hafta sonuna girerken aşılamayla ilgili en güzel haberi verdi. Bakan Koca; birinci, ikinci ve üçüncü dozda toplam sayının 56 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti.

    "YÜZDE 60'A ULAŞTI"
    Bakan Koca'nın tweeti şu şekilde: 37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

    AİLE HEKİMLİKLERİNE KAYITLI AŞI OLMAYAN KİMSE KALMAYACAK
    Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında aile hekimliklerine kayıtlı aşı olmamış hiçbir vatandaşın kalmaması amaçlanıyor.

    Bakanlık tarafından Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin Kurban Bayramı'na kadar aşılanması hedefleniyor.

        Diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte aile hekimleri de ülkenin en ücra köşesinde bile aşı olmamış kişi kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaygın aşılama konusunda önemli bir tecrübeye sahip aile hekimlerinin, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı kampanyasında elde edilen başarıya katkısının önemini vurguladı.

        TEŞVİK VE ÖDÜLLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR
        Bakan Koca'nın aile hekimlerinin emeklerinin karşılıksız kalmaması yönündeki talimatı üzerine Bakanlık yetkilileri yeni teşvik ve ödüllendirme yöntemleri üzerinde çalışma yürüttü.

        AİLE HEKİMLERİNİN AŞILAMA ORANLARI DEĞERLENDİRİLECEK
        Bu kapsamda, normal aşılama programına ek olarak Kovid-19'a karşı aşılamada yoğun mesai harcayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, sistemlerinde kayıtlı vatandaşların aşılanma oranı ile birimlerinde yapılan aşılama miktarına göre değerlendirilecek.

            Aile hekimliğine kayıtlı vatandaşların ülke ve il ortalamasına göre aşılanma oranlarının yanı sıra yaş gruplarına göre aşılanma başarısı, aile hekimliği çalışanları için performans kriteri olacak.

            ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARI ÖNEMLİ GÜVENCE OLARAK KABUL EDİLİYOR
            Uygulamayla aile hekimliği birimlerinin sistemlerinde aşısız birey kalmamasının sağlanması hedefleniyor.

            Aile hekimlerinin yüzde 100'e varan çocukluk çağı aşılama başarıları, bu hedefe ulaşmada önemli bir güvence olarak kabul ediliyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sevindirici haber! Yüzde 60'a ulaştı
            Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 yaş ve üstünde ilk doz aşı olanların oranı yüzde 60'a ulaştı