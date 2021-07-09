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    • Güncel
    • 09.07.2021 10:36
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    • 09.07.2021 11:06
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    MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi... Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

    5 PKK'lı cehenneme gönderildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi... Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!