Kılıçdaroğlu meydanlarda "cumhurbaşkanı" diye gazlanırken ittifakın kafasında soru işaretleri var

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir gezilerindeki son durağı Mersin oldu. Şehir esnafını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun gezisinde yaşanan bir diyalog dikkatlerden kaçmadı.
"CUMHURBAŞKANIMIZ" DEDİLER YÜZÜNDE GÜLLER AÇTI
Kılıçdaroğlu, girdiği bir iş yerinde ise Tuncelili hemşehrisi tarafından karşılandı.
"İşte Cumhurbaşkanımız" diyerek kendisini karşılayan hemşehrisinin elini tutarak teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Hele bir dur bakalım" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun "cumhurbaşkanı" sözünü duyduğunda yüzündeki mutluluk gözlerden kaçmadı.
"ADAYIMIZA İTTİFAKIMIZ KARAR VERECEK"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da "Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" diyerek partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmuştu.
"HER CHP'Lİ CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTER"
Basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'a, Kuşoğlu'nun bu sözleri soruldu. Her CHP'lin genel başkanını Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyeceğini, Kuşoğlu'nun açıklamasının da bundan ibaret olduğunu ifade eden Altay, şu cevabı verdi: