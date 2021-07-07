Kılıçdaroğlu meydanlarda "cumhurbaşkanı" diye gazlanırken ittifakın kafasında soru işaretleri var

"ADAYIMIZA MİLLET İTTİFAKI ORTAK KARAR VERECEK"

Genel başkanımızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Millet ittifakı birlikte ortak olarak karar verecektir. Sayın Kuşoğlu'nun parti yöneticisi sıfatıyla genel başkanımızı Cumhurbaşkanı olarak görmesi ve ilan etmesi gayet doğaldır.



İTTİFAKTA ADAY ADAYI ÇOK ADAY YOK

CHP - İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin dahil olduğu Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarış kızıştı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş adaylık için nabız yoklarken Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 'biz de varız' hamleleri yapıyor. İttifakta aday adayı çokken, net bir aday yok!

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