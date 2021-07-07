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    • 07.07.2021 17:21
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    Kılıçdaroğlu meydanlarda "cumhurbaşkanı" diye gazlanırken ittifakın kafasında soru işaretleri var

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin gezisinde kendisini "İşte Cumhurbaşkanımız" diye karşılayan bir vatandaşa, "Hele dur bir bakalım." yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı sözünü duyduğunda yüzündeki mutluluk gözlerden kaçmasa da ittifakta aday konusunda soru işaretleri havada uçuşuyor.

    Kılıçdaroğlu'nu fena gazladılar

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir gezilerindeki son durağı Mersin oldu. Şehir esnafını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun gezisinde yaşanan bir diyalog dikkatlerden kaçmadı.

    "CUMHURBAŞKANIMIZ" DEDİLER YÜZÜNDE GÜLLER AÇTI
    Kılıçdaroğlu, girdiği bir iş yerinde ise Tuncelili hemşehrisi tarafından karşılandı.



    "İşte Cumhurbaşkanımız"     diyerek kendisini karşılayan hemşehrisinin elini tutarak teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Hele bir dur bakalım" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun "cumhurbaşkanı" sözünü duyduğunda yüzündeki mutluluk gözlerden kaçmadı.



    "ADAYIMIZA İTTİFAKIMIZ KARAR VERECEK"
    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da "Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" diyerek partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmuştu.

    "HER CHP'Lİ CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTER"
    Basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'a, Kuşoğlu'nun bu sözleri soruldu. Her CHP'lin genel başkanını Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyeceğini, Kuşoğlu'nun açıklamasının da bundan ibaret olduğunu ifade eden Altay, şu cevabı verdi:

        "ADAYIMIZA MİLLET İTTİFAKI ORTAK KARAR VERECEK"
        Genel başkanımızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Millet ittifakı birlikte ortak olarak karar verecektir. Sayın Kuşoğlu'nun parti yöneticisi sıfatıyla genel başkanımızı Cumhurbaşkanı olarak görmesi ve ilan etmesi gayet doğaldır.

        İTTİFAKTA ADAY ADAYI ÇOK ADAY YOK
        CHP - İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin dahil olduğu Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarış kızıştı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş adaylık için nabız yoklarken Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 'biz de varız' hamleleri yapıyor. İttifakta aday adayı çokken, net bir aday yok!

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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu meydanlarda "cumhurbaşkanı" diye gazlanırken ittifakın kafasında soru işaretleri var