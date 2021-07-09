Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2021! MPİ Milli Piyango sonuçları çıkan numaralar!

Milli Piyango sonuçları 9 Temmuz 2021! Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Temmuz günü araştırılan konulardan birisi oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişe yoğun ilgi gösterilirken, büyük ikramiye 4 milyon TL olacak. 4 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 100 bin TL ve 2 adet 20 bin TL'lik ikramiyeler de dağıtılacak. İşte; Milli Piyango 9 Temmuz çekiliş sonuçları!
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 TEMMUZ!
9 Temmuz tarihli Milli Piyango çekilişi henüz yapılmadı. Çekilişler saat 15:30'ta başlayacak ve Milli Piyango TV üzerinden canlı yayınlanacak. Çekiliş sonrası bilet sorgulama ise "millipiyangoonline.com" üzerinden yapılabilecek.
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MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.