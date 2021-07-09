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    • 09.07.2021 11:07
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    Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2021! MPİ Milli Piyango sonuçları çıkan numaralar!

    9 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. MPİ Milli Piyango sonuçları 9 Temmuz çekilişi için sorgulanmaya başlandı. Milli Piyango her ayın 9, 19 ve 29’unda, aynı zamanda özel günlerde ve yılbaşında çekilişler düzenliyor. İdare tarafından yapılan çekilişlere yoğun ilgi gösterilirken, büyük ikramiye kazanma hayalini kuranlar da 9 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2021!

    Milli Piyango sonuçları 9 Temmuz 2021! Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Temmuz günü araştırılan konulardan birisi oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişe yoğun ilgi gösterilirken, büyük ikramiye 4 milyon TL olacak. 4 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 100 bin TL ve 2 adet 20 bin TL'lik ikramiyeler de dağıtılacak. İşte; Milli Piyango 9 Temmuz çekiliş sonuçları!

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 TEMMUZ!

    9 Temmuz tarihli Milli Piyango çekilişi henüz yapılmadı. Çekilişler saat 15:30'ta başlayacak ve Milli Piyango TV üzerinden canlı yayınlanacak. Çekiliş sonrası bilet sorgulama ise "millipiyangoonline.com" üzerinden yapılabilecek.

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

    Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

    Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

    Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

        MİLLİ PİYANGO NASIL KAZANILIR?

        Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

        Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

        Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

        Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
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        Haberler Güncel Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2021! MPİ Milli Piyango sonuçları çıkan numaralar!