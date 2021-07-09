Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda çok önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Önemli açıklamalar yaptı:

Yalnızca milletimize güvendik. Son 8 yıldır, ülkemizle birlikte partimizin ve şahsımızın da yaşadığı kesintisiz saldırı sürecinden, milletimizden aldığımız destekle dimdik çıkmayı başardık. Fitili ilk Gezi olaylarıyla ateşlediler. 15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gayeyle ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır.

Biz de diğer saldırılara ve tuzaklara hangi karşılığı vermişsek ekonomide de aynı mukabeleyi ortaya koyduk. Salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere bakarak ilave destek adımları da atabiliriz.

2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz. İşte neler söylediğini görüyorsunuz. Gelince uçakları satacakmış.

Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Trene binersin, otobüsle seyahat edersin. Sonra da 'Muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkacağım' dersin. Sen bu kafayla daha çok gidersin. Millet ittifakının diğer üyeleri de aynı. Bunlardan bir şey olmaz.

Başkan Erdoğan, 'Uçan Kale' A400M için düzenlenen törende konuştu: Savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulacağız.

AKINCI'DAN İRTİFA REKORU

Bayraktar Akıncı TİHA, milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38.039 feet (11.594 metre) yüksekliğe ulaşan BAYKAR'ın ürettiği AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı.