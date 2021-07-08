İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı.





Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Diyarbakır Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ve Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal'a rozet taktı.





Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz İl Başkanları Toplantımız'da Diyarbakır #Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ve Giresun #Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, AK Parti ailemize katıldı. Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/LiEFRMjsqz — Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) July 8, 2021