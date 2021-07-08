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    • 08.07.2021 16:14
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    İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

    Son dakika... AK Parti'ye iki belediye başkanı daha katıldı. Başkan Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nın ardından, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozet taktı.

    Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı.

    Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Diyarbakır Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ve Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal'a rozet taktı.

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    Haberler Güncel İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı