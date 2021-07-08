Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda kritk 2023 seçimi uyarısı

Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Rahmetli Menderes'ten beri kendi değerlerine saygılı herkesin yanında yer alan milletimiz bize de yeri geldiğinde canı pahasına sahip çıkmıştır.
İktidara geldiğimizde milletimiz ne istiyorsa onu yapacağız demiştik. Girdiğimiz her seçimde milletimize güvendik. Sırtını karanlık mahfillere dayayarak efelenenler sandıkta dersini aldı. Özellikle son 8 yıldır partimizin ve şahsımızın yaşadığı kesintisiz saldırı sürecinden milletimizden aldığımız güçle dimdik çıkmayı başardık.
KARARLI DURUŞ SERGİLEYEREK BU TUZAĞI BOZDUK
Fitili ilk Gezi olaylarıyla ateşlediler. Güya ağaç diyerek yola çıktılar. Sonra ülkemizin kalkınma projelerinin durdurulması talebine kadar götürdüler. Biz buradaki oyunu gördük. Kararlı duruş sergileyerek bu tuzağı bozduk. Ardından FETÖ'nün militanları üzerinden 17/25 Aralık kumpasını devreye soktular. CHP'nin borazanlığı yaptığı bu süreci seçimleri gölgelemek için kullanmaya çalıştılar. Çevirmedik fırıldak kalmadı. Her iki seçimde de hüsrana uğradılar. Sonra PKK sahne aldı. Çukurlar kazarak, masum insanları canlı kalkan olarak kullanarak kendilerince bir senaryoyu uygulamak istediler. Teröristleri açtıkları kuyulara gömdük.
YURT DIŞINDAKİ ALTINLARI TÜRKİYE'YE GETİRDİK
15 Temmuz darbe girişimini FETÖ eliyle gerçekleştirilen arkasında daha büyük şebekenin olduğu tarihimizin en büyük kalkışmalarından biridir. Şehit olan güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimiz son 8 yıldır yaşadığımız her hadisede 85 milyon tek yürek olarak bayrağımızı dalgalandıran o rüzgarı kesmemiştir. Ülkemize diz çöktürme gayretleri bu kutlu mücadelelere rağmen sona ermemiştir. Yeni hedef ekonomimizdi. Gece yarısı operasyonlarla defalarca atağa kalktılar.
Biz yurtdışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirmek, dözviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle hazırlıklarımızı önceden yapmıştık. Hamdolsun bu süreci de en az hasarla atlattık. Elbette sıkıntılar yaşıyoruz. Hedeflenen sonuçlar ile sıkıntılar arasında dağlar kadar fark var. Gezi olaylarındaki amaç ne ise ekonomimize saldırıdaki amaç da aynıdır.
İLAVE DESTEK ADIMLARI ATABİLİRİZ
Gelişmiş ülkeler bu dönemde bocalarken biz uyguladığımız hızlı yönetimimizle herkesten ayrıştık. En az mağduriyet bu sürecin geride kalmasını sağladık. Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine bakarak milletimiz için ilave destek adımları da atabiliriz. Bu ülkedeki hiçbir birey sahipsiz değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti 2023 hedefleriyle son bir asırdaki en güçlü yürüyüşünü gerçekleştirmektedir. Bu yürüyüşü mutlaka zaferle neticelendireceğimize inanıyorum.