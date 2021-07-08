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    • 08.07.2021 13:25
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    Tosuncuk Uruguay'da drift yaparken görüntülendiği Ferrari marka lüks aracının akıbetini anlattı!

    Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Uruguay'da görüntülendiği lüks aracının akıbetini de ifadesinde anlattı. Aydın, "Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete at inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" dedi. Son dakika haberine göre Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Aydın, dün akşam önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada kısa süre bekletilen Aydın'ın daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

    AJANSLAR
    Tosuncuk o aracı da anlattı

    Tosuncuk olarak bilinen Aydın dün tutuklanarak cezaevine konuldu. Mehmet Aydın'ın Uruguay'da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. Fiyatının 640 bin dolar olduğu belirtilen Aydın, ifadesinde o araçla ilgili bilgiler de verdi.

    Uruguay'ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Mehmet Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete at inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" ifadelerini kullandı.

    EMNİYET İFADESİ 2 GÜN SÜRDÜ
    Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk olarak bilinen' Mehmet Aydın'ın emniyette ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü.
    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Aydın'ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Savcı Yücel Ertaş'a saat 09.30'da ifade vermeye başladı.

        MAĞDURLARIN ZARARININ EL KONULAN MAL VARLIĞINDAN GİDERİLMESİ İSTEDİ
        Aydın'ın 4 saat süren savcılık ifadesinde "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi. Savcılık, Mehmet Aydın'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

        DURUŞMASI KASIM AYINDA GÖRÜLMEK ÜZERE ERTELENDİ
        Hakimlik Aydın'ın dosyasını incelerken hakkında Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Bankacılık kanuna muhalefet" suçundan dava açılan Aydın mahkemeye getirildi. İddianamenin okunmasının ardından süre talep eden Aydın'ın duruşması süre verilerek Kasım ayında görülmek üzere ertelendi.

        SOMUT DELİLLER DİKKATE ALINARAK TUTUKLANDI
        Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararında Aydın'ın çeşitli araçlarla şirket üyelerinden temin ettiği paraları kullanarak yurt dışına transfer ettiğinin anlaşıldığını, yine şirket faaliyetleri için üyelerden elde edilen paraların amaç dışı şekilde farklı kullanıldığı kanaatine varıldığını belirtti. Mehmet Aydın'ın alınan paraları diğer faaliyetlerde kullandığına ilişkin tevil yollu beyanda bulunduğu kaydedilen kararda, dosya içerisinde yer alan belgeler ile üyelerin mağdur edildiği şirketin ticaret sicil kayıtları ve Aydın'ın yetkili olduğuna ilişkin belgeler dikkate alındı. Kararda Mehmet Aydın'a ait olan soruşturmaya konu şirketlere ilişkin karar defteri ve diğer kayıtlar, Aydın'dan ele geçirilen somut belgelerin olduğu vurgulandı. Aydın'ın 3 buçuk yıl boyunca yurt dışında kalmış olması, kaçma şüphesi taşıdığının görülmesi ve üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı dikkate alındı. Hakimlik Mehmet Aydın'ın sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanmasına karar verdi.

            TUTUKLANAN "TOSUNCUK" CEZAEVİNE KONULDU
            ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, mahkemenin tutuklama kararının ardından adliyeden çıkarılarak, Maltepe Cezaevine götürüldü.



            Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından ve 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye çıkarılan
            Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Mahkemenin tutuklama kararının ardından saat 21.00'de adliyeden çıkarılan Aydın Maltepe Cezaevi'ne götürüldü.

            F TİPİNE SEVK EDİLDİ
            Aydın, dün akşam önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada kısa süre bekletilen Aydın'ın daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

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            Tosuncuk o aracı da anlattı
            Haberler Güncel Tosuncuk Uruguay'da drift yaparken görüntülendiği Ferrari marka lüks aracının akıbetini anlattı!