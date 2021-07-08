Avara kasnak ne demek? TDK avara kasnak anlamı nedir?

AVARA KASNAK NE DEMEK?

Bir kayış tarafından çevrilen, tahrik eden ve tahrik edilen kasnaklar içinde güç aktarmayan, kayışın gerginliğini sağlayan kasnaktır.

Amacı sürtünme kuvvetini artırarak daha fazla güç artırılmasını sağlamak olan mekanizmanın ana parçasıdır. Zaman zaman "avare kasnak" olarak da kullanılır.

Günlük dilde monoton, kendini tekrar eden, tatsız işler ve sözler için kullanılır.