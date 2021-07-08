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    • 08.07.2021 12:43
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    Avara kasnak ne demek? TDK avara kasnak anlamı nedir?

    Avara kasnak ne demek? TDK avara kasnak anlamı nedir? Başkan Erdoğan’ın konuşmasında kullandığı avara kasnak kelimesinin anlamı merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar, avara kasnak ne demek sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte araştırılan sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Avara kasnak ne demek? TDK avara kasnak anlamı nedir?

    Avara kasnak ne demek? TDK avara kasnak anlamı! Avara kasnak nedir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında değindiği avara kasnak sözü gündem oldu ve araştırılmaya başlandı. İşte, avara kasnak ne demek sorusunun cevabı!

    AVARA KASNAK NE DEMEK?

    Bir kayış tarafından çevrilen, tahrik eden ve tahrik edilen kasnaklar içinde güç aktarmayan, kayışın gerginliğini sağlayan kasnaktır.

    Amacı sürtünme kuvvetini artırarak daha fazla güç artırılmasını sağlamak olan mekanizmanın ana parçasıdır. Zaman zaman "avare kasnak" olarak da kullanılır.

    Günlük dilde monoton, kendini tekrar eden, tatsız işler ve sözler için kullanılır.
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