Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'ı hedef alan sözlerine siyasilerden sert tepki: Konuşacak en son kişi!

Bir dönem CHP'de milletvekili yapan sanatçı Zülfü Livaneli tartışmanın fitilini ilk olarak "CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart." sözleriyle başlattı.
"FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Bülent Ecevit'tir" diyen Zülfü Livaneli, Ecevit'in soldan hoşlanmayan, Tipik Türk milliyetçisi olduğunu öne sürdü. CHP'li Livaneli'nin bu açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi.
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in kurucu olduğu DSP'den Livaneli'ye tepki geldi. Genel Başkan Önder Aksakal, Livaneli'nin amacına dikkati çekti.