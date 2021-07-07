Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'ı hedef alan sözlerine siyasilerden sert tepki: Konuşacak en son kişi!

Mustafa Sarıgül, "Geçmişte parlementoda birlikte milletvekili yaptığı dönemde Baykal ile omuz omuza verdiği dönemde bunları neden söylememiştir. Şimdi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Baykal ile ilgili bunları söylüyor. Anadolu insanlar yüzüne karşı konuşur. Savunmasız insanlara karşı bu tip yapılan konuşmaları Türkiye Değişim Partisi olarak ret ediyoruz." diye konuştu.