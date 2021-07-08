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    • 08.07.2021 09:47
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    Başakşehir Demirciler Sanayi Sitesi'nde şiddetli patlama!

    Son dakika haberi... Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde tüp patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken olay yeri ne çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

    Başakşehir şiddetli patlama!

    Başakşehir'de Demirciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.




    Alınan bilgiye göre, C5 Blok'ta makine imalathanesinde çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Patlamada yaralanan işçi Levent Uğur Vural (38), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede araştırma yaptı.

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