İYİ Partili İncirliova Belediyesi'nde İK müdürü kadın ve eşine pes dedirten mobbing!

Aydın'da İncirliova Belediyesi 2019 yerel seçimlerinde MHP'den İYİ Parti'ye geçti. Başkanlık koltuğuna Aytekin Kaya geçti. İddiaya göre Kaya, Cemil Karataş isimli temizlik işçisinden zehirli yılan yakalayıp Ekiz'in masasındaki çekmeceye koyması talimatını verdi. Sabah'ın haberine göre Karataş zehirli bir engereği Ekiz'in odasına bırakmak istedi. Ancak Ekiz işe gitmeyince plan işlemedi. Ölüm tuzağını öğrenen Kaya'dan şikayetçi oldu.
İK MÜDÜRÜNÜ TUVALETSİZ ŞANTİYEYE SÜRDÜ
Kaya hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma açıldı, 2 ay uzaklaştırma kararı verildi. Kaya, bunun üzerine Ekiz'i kadın tuvaleti olmayan temizlik şantiyesine sürgüne gönderdi. Bilgisayar işletmeni kadrosunda bulunan Ekiz, 4.5 aydır temizlik şantiyesinde bilgisayarı bulunmadığı için sabahtan akşama kadar sandalyede oturuyor.
Karataş da aynı yerde görevlendirilince Ekiz "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa başvurmuş ve 4 aylık koruma kararı aldırmıştı. Cemil Karataş'ın işe gitmeden yaklaşık 4 aydır maaş aldığı öne sürüldü.