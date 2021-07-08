İYİ Partili İncirliova Belediyesi'nde İK müdürü kadın ve eşine pes dedirten mobbing!

YETMEDİ EŞİNİ DE MEZARLIĞA SÜRDÜ!

Eşi Esen Ekiz gibi İncirliova Belediyesi'nde çalışan Emre Ekiz de karısı ile aynı kaderi paylaştı. Emre Ekiz, 5 Temmuz'dan itibaren İncirliova İlçe Mezarlığı'nda görevlendirildi. Ekiz'e tebliğ edilen belgede, "İncirliova Belediyesi Mezarlıklar bölgesindeki işyerimizde görevlendirildiniz. Çalışma, koşul ve şartlarınız müdürlüğünüzce sağlanacaktır. Gereğini rica ederim" denildi.