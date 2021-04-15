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    • 15.04.2021 17:29
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    Son dakika: 'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi iade etti

    Son dakika haberine göre , 'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi 'na iade etti. Kararda, "İddianamede, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerde bulundukları ileri sürülen kişilerin eylemlerinin belirlenmesi bakımından eksiklikler bulunmaktadır" denildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek.

    AYM'den flaş HDP kararı! Kapatılması...

    (AYM), eksiklik tespit ettiği Halkların Demokratik Partisinin () kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

    AYM, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi iade etti

    İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek.

    İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi iade etti