CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan itiraf gibi açıklama: 'HDP ittifakta' diyemediğimiz için "dostlarımız" diyoruz





"DOSTLARIMIZ ÖZENLE SEÇİLMİŞ BİR KAVRAMDIR"

Genel Başkanımız şunu söyledi: Biz bundan sonraki yolumuzu dostlarımızla yürüyeceğiz. Dostlarımızla iktidar olacağız ve ülkeyi yöneteceğiz.

Genel başkanımız dostlarımız derken sadece millet ittifakındaki partileri kastetseydi millet ittifakı derdi. Kastı bu değil. Dostlarımızın çok geniş bir çerçeveyi ifade ettiğini söylüyoruz. Bu meselede siyasi parti adlandırması yapmak da sınırlayıcı bir şeydir. Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır.