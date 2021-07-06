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    CHP'li Mansur Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak soru: Neden aynı sayaca 170 TL fazla ödedin?

    Kütahya Belediyesi’nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden aldığı sayaçlar yerinde görüntülendi. Fotoğraflarda sayaçların aynı özellikte olduğu açıkça görülüyor. Şimdi soruyoruz: Kütahya Belediyesi’nin 209 liraya mal ettiği su sayacına neden 380.4 TL ödendi?

    Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak soru

    Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 3 Eylül 2020 tarihinde yaptığı ihaleyi, Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.



    İhalede su sayacının birim fiyatı 380,4 TL olarak belirlendi. 40 bin adet RF uzaktan haberleşmeli elektronik sayacın bedeli 15 milyon 216 bin TL gösterildi.

    KÜTAHYA'NIN SAYACI 209 TL
    Sabah'ın haberine göre Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 380.4 TL'ye aldığı cihazın aynısını, aynı şirketten yani Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden 209 TL'ye mal etti.

        Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 10 bin sayacı, 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan ihale gereği satın aldıklarını ve 2 milyon 90 bin TL ödediklerini açıkladı.



        TEK FARK LORA AMA KULLANILMIYOR
        ASKİ Genel Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün sayaçlardaki tek farkın 'Lora' yani uzaktan okuma özelliği olduğu öğrenildi.

        Ankara Büyükşehir'in 'Lora' sistemi kullanma zorunluluğu koymasının, rakip firmaların ihalelere girmesine engelleme amaçlı olduğu iddia ediliyor. Ancak satın alınan Lora sistemi için lisans alınmadığı için Ankara'da hiç kullanılmadı, sayaçlar GPRS sistemiyle okunuyor. Kütahya'nın satın aldığı cihazın yüksekliği, Ankara Büyükşehir'in cihazından 2 santim daha kısa ancak cihazların her ikisinin teknik özellikleri ve kapasiteleri aynı.



            Kütahya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı sayaçların anma çapı, bağlantı çapı, eksen yüksekliği, boy, genişlik, rakorlu bay, LCD ekran boyu, LCD ekran açısı, birim ağırlığı ve koli ağırlığı da bire bir aynı ölçülerde.

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            Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak soru
            Haberler Güncel CHP'li Mansur Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak soru: Neden aynı sayaca 170 TL fazla ödedin?