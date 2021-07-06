CHP'li Mansur Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak soru: Neden aynı sayaca 170 TL fazla ödedin?

Ankara Büyükşehir'in 'Lora' sistemi kullanma zorunluluğu koymasının, rakip firmaların ihalelere girmesine engelleme amaçlı olduğu iddia ediliyor. Ancak satın alınan Lora sistemi için lisans alınmadığı için Ankara'da hiç kullanılmadı, sayaçlar GPRS sistemiyle okunuyor. Kütahya'nın satın aldığı cihazın yüksekliği, Ankara Büyükşehir'in cihazından 2 santim daha kısa ancak cihazların her ikisinin teknik özellikleri ve kapasiteleri aynı.