CHP'li Mansur Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak soru: Neden aynı sayaca 170 TL fazla ödedin?

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 3 Eylül 2020 tarihinde yaptığı ihaleyi, Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.
İhalede su sayacının birim fiyatı 380,4 TL olarak belirlendi. 40 bin adet RF uzaktan haberleşmeli elektronik sayacın bedeli 15 milyon 216 bin TL gösterildi.
KÜTAHYA'NIN SAYACI 209 TL
Sabah'ın haberine göre Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 380.4 TL'ye aldığı cihazın aynısını, aynı şirketten yani Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden 209 TL'ye mal etti.