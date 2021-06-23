Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, İHA muhabirinin darp edilmesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı

İHA muhabiri Mustafa Uslu, Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülemeye çalışırken 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilmişti.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Olayın ardından bugün Ankara Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği bir toplantıya katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, darp edilen muhabir hakkında yöneltilen sorulara cevap vermeyerek sessiz kaldı.