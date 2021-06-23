Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.06.2021 20:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2021 21:00
    ABONE OL

    Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, İHA muhabirinin darp edilmesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’de görevini yapmaya çalışırken darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu ile ilgili sorulara cevap vermedi. Haberin detayları...

    İHA
    Kılıçdaroğlu ve Akşener cevap vermedi

    İHA muhabiri Mustafa Uslu, Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülemeye çalışırken 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilmişti.

    KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

    Olayın ardından bugün Ankara Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği bir toplantıya katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, darp edilen muhabir hakkında yöneltilen sorulara cevap vermeyerek sessiz kaldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Muhabiri darp eden saldırganlardan biri yeğeni çıktı
    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, İHA muhabirinin darp edilmesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı