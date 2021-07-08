CHP'den Muharrem İnce'yi alkışladığı için görevden alınan Uğur Kolçak'a baskı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Nazilli ziyaretinde balkondan alkışladığı için görevden alınan İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Uğur Koçak, bu da yetmezmiş gibi İlçe Başkanı Serdar Alptekin tarafından yalan söylemesi istendi. Sosyal demokrat geçinen CHP'de hedef haline gelen Uğur Koçak, yaptığı açıklamada İlçe Başkanı Serdar Alptekin'den gördüğü baskıyı anlattı.

"ASILSIZ HABER OLDUĞUNU SÖYLEMEM İSTENDİ"

Koçak, Serdar Alptekin'in kendisinden basında çıkan haberleri yalanlamasını istediğini söyledi. Kendi kararıyla partiden ayrıldığını açıklaması yönünde baskı kurulduğunu belirten Koçak, "Haberlerde gördükten sonra İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nı aradım. Bana 'Yönetimden düşürüldün. Evine 3 gün içinde kağıt gelecek' dedi. Daha sonrasında Memleket Partisi'nden herkes aradı ve geçmiş olsun dileğini iletti. Ardından İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, 'Bir orta yolu bulalım işi düzeltelim' dedi. İlk başta sıcakkanlı karşıladım. Özür dilerler sıcakkanlı karşılarlar diye. Serdar Alptekin ile görüştük asılsız haber olduğunu söylememi istedi. 'Kendi isteğimle istifa ettim' dememi istedi. Ben Anadolu çocuğuyum. Nazilli'nin yerlisiyim. Yıllardır bu siyasetin içinde koştum. Nazilli İlçe Başkanı'nın yapmış olduğu konuşma, benden böyle bir şey istemesi benim hoşuma gitmedi. Bu nedenle Memleket Partisi'ne katılmaya karar verdim" dedi.





"KENDİME YEDİREMEYECEĞİM İÇİN İSTEMEDİM"

Kendisine verilecek metin üzerinden konuşmasının istendiğini dile getiren Uğur Koçak, "Alptekin ile bir selfie çekildik. O selfie üzerinden 'Bu asılsız haberlere karşılık yarın sabah 10:30'da ilçe başkanımız il başkanımız, gençlik kolları başkanımız dahil bir basın açıklaması yapacağım' şeklinde bir paylaşım yapmam istendi. Bunu kaldıramayacağım ve kendime yediremeyeceğim için istemedim. Çünkü istifa edeceğime dair bir olay yok. Bir genç olarak kendime yediremedim" ifadelerini kullandı.





KADIN KOLLARI BAŞKANI DA İSTİFAYA ZORLANMIŞTI

Hatırlanacağı gibi CHP Nazilli İlçe Yönetimi'nde parti içi çekişmelerin ayyuka çıktığı olağanüstü genel kurulun ardından İlçe Kadın Kolları Gamze Arslan İl Başkanlığı'nın adayını desteklemediği gerekçesiyle baskı yapılarak istifaya zorlanmıştı.