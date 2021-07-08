Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! Aşıda son durum

Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 842 bin 570 aşı uygulandı.