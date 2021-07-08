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    • 08.07.2021 20:44
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    Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! Aşıda son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." ifadelerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 842 bin 570 aşı uygulandı.

    "BİRAN EVVEL AŞINIZI OLUN"
    Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." ifadelerine yer verdi.

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        4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! Aşıda son durum