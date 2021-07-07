CHP'ye diktatör iması: Muharrem İnce’ye oy verdiğinizi her yerde söylemeyin, valla sizi partiden atarlar

Çanakkale'deki bir dizi ziyaretten sonra Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ilk olarak ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti. Daha sonra İnce ve partililer Çarşamba Pazarını gezdiler. Pazarcı tezgahına geçen Muharrem İnce partisinin milletvekillerine burada erik satışı yaptı.
Parti binasının açılış töreninde halka seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine el sallayan CHP'li bir gencin yönetimden düşürüldüğünü iddia ederek, "Geçen gün Aydın'a gittim. Aydın'ın Nazilli ilçesine gittim. Böyle bir köşe başında otobüste durdum. Karşıda CHP ilçe binası. Onlar benim eski arkadaşlarım. Ben kırk sene CHP'ye hizmet ettim. Balkonda gençler var. Onlara el salladım. Onlar da bana el salladı. Bana el sallayan çocuğu yönetimden düşürmüşler gençlik kolunda. Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete. Allah bunların eline insanı düşürmesin" dedi.
CHP'liler seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Halk TV genel müdürünü ben cumhurbaşkanı adayı iken CHP'nin genel başkan yardımcıları aramış, 'Muharrem İnce'yi fazla gösterme. Başımıza bela olur' demişler. Kafaya bakın, kafaya. Bunlar bana oy vermiş midir sizce? Bence vermemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP üyelerine sesleniyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye oy verdiğinizi her yerde söylemeyin. Valla sizi partiden atarlar. Atarlar bak. Selam vereni atıyorlar. Bunlar mı demokrasi getirecek Türkiye'ye" dedi.