CHP'ye diktatör iması: Muharrem İnce’ye oy verdiğinizi her yerde söylemeyin, valla sizi partiden atarlar

Parti binasının açılış töreninde halka seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine el sallayan CHP'li bir gencin yönetimden düşürüldüğünü iddia ederek, "Geçen gün Aydın'a gittim. Aydın'ın Nazilli ilçesine gittim. Böyle bir köşe başında otobüste durdum. Karşıda CHP ilçe binası. Onlar benim eski arkadaşlarım. Ben kırk sene CHP'ye hizmet ettim. Balkonda gençler var. Onlara el salladım. Onlar da bana el salladı. Bana el sallayan çocuğu yönetimden düşürmüşler gençlik kolunda. Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete. Allah bunların eline insanı düşürmesin" dedi.