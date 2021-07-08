Toplu taşımada İBB iş bilmezliği! Metrobüs kazalarından sonra vatandaşlar otobüste şemsiye de açmak zorunda kaldı

2012-18 yıllarındaki AK Parti döneminde toplam 2 bin 250 yeni otobüs alındı ve İETT otobüs filosu yenilendi. CHP'li İBB ise 2 yıllık süreçte bir tane bile otobüs ya da metrobüs almadı. Çıkan skandal görüntülerin ardından İBB'den metrobüs alımı yapılacağının açıklanması ise büyük tepki uyandırdı.

TAVAN AKTI ŞEMSİYELER AÇILDI

Öte yandan İETT'deki tek skandal yetersizlik ve kazalar da değil. İETT otobüslerinin bakımsızlıktan tavanlarının akması Türkiye gündemini salladı. Otobüsün tavanının su aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.