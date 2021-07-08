Toplu taşımada İBB iş bilmezliği! Metrobüs kazalarından sonra vatandaşlar otobüste şemsiye de açmak zorunda kaldı

2019'daki seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu oldu. Çalışmamak için temel atmama töreni bile düzenleyen İmamoğlu, vatandaşa sağlamadığı hizmet nedeniyle İstanbulluları çileden çıkarttı.
METROBÜS-OTOBÜS REZALETİ
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 2 yılda 11 milyarlık 114 projeyi durdururken yüzde 35'lik küçülmenin tek nedeni olarak tepki çekti. Dünyanın gözde şehri İstanbul'u rezaletlerin merkezi haline getiren CHP ulaşımda da sınıfta kaldı.
2012-18 yıllarındaki AK Parti döneminde toplam 2 bin 250 yeni otobüs alındı ve İETT otobüs filosu yenilendi. CHP'li İBB ise 2 yıllık süreçte bir tane bile otobüs ya da metrobüs almadı. Çıkan skandal görüntülerin ardından İBB'den metrobüs alımı yapılacağının açıklanması ise büyük tepki uyandırdı.
TAVAN AKTI ŞEMSİYELER AÇILDI
Öte yandan İETT'deki tek skandal yetersizlik ve kazalar da değil. İETT otobüslerinin bakımsızlıktan tavanlarının akması Türkiye gündemini salladı. Otobüsün tavanının su aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.