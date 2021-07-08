Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan çarpıcı mesajlar verdi.

Teknolojinin imkanlarını şehrin ve milletimizin emrine verdik. Sosyal belediyeciliğe, kimsesizlerin kimsesi olma anlamı yükleyerek belediyelerin görev alanını genişlettik. Erişilemeyen hiçbir kesim bırakmadık, bırakmayacağız.

Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve işyeriyle stadyum, hastane, okul, öğrenci yurdu, kütüphane, camii, spor salonu ve kamu binalarından oluşan 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık.

TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik.

Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık. Son olarak 100 bin sosyal konut kampanyası başlattık. yatay mimari esaslı, mahalle kültürünü yaşatan bu kampanyada 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık. Halen 76 bin sosyal konutun inşasına devam ediyoruz.

Kentsel dönüşümden tarım köye, sosyal konutlardan deprem dönüşümü ve afet konutlarına kadar pek çok eseri hizmete açıyoruz.