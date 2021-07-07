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    • 07.07.2021 23:25
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    Başkan Erdoğan Sincan'da konuk olduğu Ürün ailesinin doğacak bebeğinin ismini verdi

    Başkan Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nin ardından Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Çocuklara hediyeler veren ve karnelerini inceleyen Başkan Erdoğan, ayrıca Ürün ailesinin doğacak bebeklerinin adını koydu. Merve ve Ali Ürün çiftinin sevincini paylaşan Erdoğan, bebeğe Zeynep Hatice ismini verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Sincan'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan burada, vatandaşlara özel hazırlanmış çaylardan dağıttı. Erdoğan, "Şunu da unutmayın, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bize gurur, kibir yakışmaz, biz tevazu ehliyiz." dedi. Haberin detayları..

    AA
    İHA
    Başkan Erdoğan Sincan'da halka hitap etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da TOKİ konutunda oturan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti. Sincan Saraycık'ta TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, törenin ardından TOKİ konutlarında oturan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti.

    Daha önce kirada oturduğunu ve TOKİ yazıldığında ilk kurada evinin çıktığını belirten Mustafa Ürün, 2 yıldır oturduğu evi için Erdoğan'a teşekkür etti.

    ÇOCUKLARA KARNE HEDİYELERİNİ VERDİ

    Ailenin çocuklarının karnelerini de inceleyen Erdoğan, kendisine çizdiği resimleri gösteren küçük çocukla uzun süre sohbet etti karne hediyelerini verdi. Sağlık sorunu olan minik Yağmur ile de yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, doktorlarına küçük kızın sağlık durumunu takip etmeleri talimatını verdi.

        Ürün ailesinin diğer fertleri de Başkan Erdoğan'ın kardeşlerinin evini ziyaret edeceğini öğrenince işlerinden izin alıp Erdoğan'ı görmek için kardeşlerinin evine geldi. Ali ve Merve Ürün çifti, Erdoğan'a doğacak bebeklerinin ismini kendisinin koyması ricasında bulundu. Erdoğan çiftin bebeğine Zeynep Hatice ismini verdi.

        "CUMHURBAŞKANIMIZ MAKAMINI FAZLASIYLA HAK EDEN BİRİSİ"

        Başkan Erdoğan'ın evine konuk olmasından duyduğu mutluluğu anlatan Mustafa Ürün, "Cumhurbaşkanımız evimize geldi, ben çaya davet ettim bizi gördü el salladı. Bizi kırmadı evimize kadar geldi sağ olsun. Çayımızı içti, sohbet etti. İsteklerimizi sordu. Onun sağlığından başka bir şey istemediğimizi söyledik. Babamla kardeşimle sohbet etti. Çok samimi, içten gerçekten Cumhurbaşkanımız makamını fazlasıyla hak eden birisi. Ben rüyamda üç sefer Cumhurbaşkanımızın elini öptüm. Üç gündür çevremdeki herkese Cumhurbaşkanım çaya gelecek diye söylüyorum. Çayı çok koy diye eşime söyledim. Kendisine de anlattım rüyamı. Bir arkadaşımız bir abimizle nasıl sohbet ettiysek öyle sohbetimiz oldu. Bizden biri Cumhurbaşkanımız. Samimi duygularımla söylüyorum bunları. Çay ikram ettik. Yoğundu evimize şeref verdi" dedi.

        Başkan Erdoğan, TOKİ'nin 1 milyonuncu konut teslimi için bulunduğu Ankara Sincan'da, törenin ardından vatandaşlara hitap etti.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir taraftan toplu konutla bu inşaatlarımızı devam ettireceğiz diğer taraftan insanımızın ihya edilmesinin adımlarını atacağız. Hedefimiz 2023'e yönelik hazırlıklarımızı en güzel şekilde sürdürmektir." dedi.

        Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nin ardından Sincan Belediyesi'ni ziyaret etti.

            Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

            Düzenlenen törenle 1 milyonuncu konutun anahtarının teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, yeni konutların inşasına devam edileceğini belirtti.

            İktidarlarının inşa ve ihya iktidarı olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

            "Bir taraftan toplu konutla bu inşaatlarımızı devam ettireceğiz, diğer taraftan insanımızın ihya edilmesinin adımlarını atacağız. Hedefimiz 2023'e yönelik hazırlıklarımızı en güzel şekilde sürdürmektir. Bu konuda özellikle Ankara'ya yönelik adımlarımız büyük önem arz ediyor, başkentimizi yeniden ehil ellere teslim etmenin gayreti içerisinde olacağız. Ben Sincan'a inanıyorum, Sincan'a güveniyorum. Zira sizler son yerel seçimlerde, milletvekilliği seçimlerinde sandıkları patlattınız. Sandıkları patlatarak mesajınızı verdiniz."

            Vatandaşlara, "2023'te de bu mesajı vermeye hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, "Evet." karşılığını almasının ardından, "Öyleyse durmak yok." dedi.

                Bir vatandaşın, "Reis sana canımız feda." diyerek kendisine seslenmesi üzerine Erdoğan, "Benim de canım bu millete feda, bu vatana feda. Çalışmalarımızı da inşallah bu şekilde sürdüreceğiz." karşılığını verdi.

                Çok dedikodular üretildiğine işaret eden Erdoğan, işlerini yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

                Zonguldak ve Sakarya'da gerçekleştirilen toplu açılış törenlerine değinen ve yapımı tamamlanan eserler hakkında bilgi veren Erdoğan, "Bu hafta cuma günü Allah nasip ederse Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da da birçok açılış töreni yapacağız. Bir gün batıda, bir gün doğuda, güneydoğuda, bir gün kuzeyde Karadeniz'de, bir gün güneyde Akdeniz'de, bir gün İç Anadolu'da durmak yok." ifadelerini kullandı.

                Erdoğan, çok çalışacaklarını, milletin kendilerini sevdiğini, kendilerinin de millete aşık olduğunu ifade etti.

                "Aşkınan koşan yorulmaz." dediklerini hatırlatan Erdoğan, "Aşkınan koşuyoruz ve yorulmayacağız." dedi. Vatandaşların, "Gençlik seni çaya bekliyor." demesi üzerine Erdoğan, gençlere çay hediye edeceğini söyledi.

                Kısa bir süre önce NATO Zirvesi'nde olduğunu hatırlatan Erdoğan, "NATO Zirvesi'nde dünya liderleriyle görüşmelerimizi yaptık. Bu görüşmelerle birlikte adımlarımızı da attık." dedi.

                Partililerden kapı kapı dolaşmalarını isteyen Başkan Erdoğan, gittikleri evlere selamlarını götürmelerini söyledi.

                Erdoğan, "Şunu da unutmayın, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bize gurur, kibir yakışmaz, biz tevazu ehliyiz." diye konuştu.

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