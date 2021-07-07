Başkan Erdoğan Sincan'da konuk olduğu Ürün ailesinin doğacak bebeğinin ismini verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da TOKİ konutunda oturan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti. Sincan Saraycık'ta TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, törenin ardından TOKİ konutlarında oturan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti.
Daha önce kirada oturduğunu ve TOKİ yazıldığında ilk kurada evinin çıktığını belirten Mustafa Ürün, 2 yıldır oturduğu evi için Erdoğan'a teşekkür etti.
ÇOCUKLARA KARNE HEDİYELERİNİ VERDİ
Ailenin çocuklarının karnelerini de inceleyen Erdoğan, kendisine çizdiği resimleri gösteren küçük çocukla uzun süre sohbet etti karne hediyelerini verdi. Sağlık sorunu olan minik Yağmur ile de yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, doktorlarına küçük kızın sağlık durumunu takip etmeleri talimatını verdi.