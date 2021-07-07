Başkan Erdoğan Sincan'da konuk olduğu Ürün ailesinin doğacak bebeğinin ismini verdi

Başkan Erdoğan'ın evine konuk olmasından duyduğu mutluluğu anlatan Mustafa Ürün, "Cumhurbaşkanımız evimize geldi, ben çaya davet ettim bizi gördü el salladı. Bizi kırmadı evimize kadar geldi sağ olsun. Çayımızı içti, sohbet etti. İsteklerimizi sordu. Onun sağlığından başka bir şey istemediğimizi söyledik. Babamla kardeşimle sohbet etti. Çok samimi, içten gerçekten Cumhurbaşkanımız makamını fazlasıyla hak eden birisi. Ben rüyamda üç sefer Cumhurbaşkanımızın elini öptüm. Üç gündür çevremdeki herkese Cumhurbaşkanım çaya gelecek diye söylüyorum. Çayı çok koy diye eşime söyledim. Kendisine de anlattım rüyamı. Bir arkadaşımız bir abimizle nasıl sohbet ettiysek öyle sohbetimiz oldu. Bizden biri Cumhurbaşkanımız. Samimi duygularımla söylüyorum bunları. Çay ikram ettik. Yoğundu evimize şeref verdi" dedi.

Başkan Erdoğan, TOKİ'nin 1 milyonuncu konut teslimi için bulunduğu Ankara Sincan'da, törenin ardından vatandaşlara hitap etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir taraftan toplu konutla bu inşaatlarımızı devam ettireceğiz diğer taraftan insanımızın ihya edilmesinin adımlarını atacağız. Hedefimiz 2023'e yönelik hazırlıklarımızı en güzel şekilde sürdürmektir." dedi.