Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.07.2021 02:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2021 02:37
    ABONE OL

    Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: TMSF Kurulu Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

    Gelen son dakika haberine göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı. Atamaya ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

    DHA
    TMSF Kurulu Başkanlığına yeni atama

    Gelen son dakika haberine göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı. Atamaya ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de TMSF üyeliğine ataması yapıldı.

    FATİH RÜŞTÜ KARAKAŞ KİMDİR?
    1968 yılında Rize'de doğan Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu oldu.

    İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Fatin Rüştü Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank'ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi.

    Fatin Rüştü Karakaş, 2013 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

    Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019'da TMSF Kurul Üyeliğine atandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Allah bunların eline insanı düşürmesin
    Haberler Güncel Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: TMSF Kurulu Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı