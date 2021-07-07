Yardım için durdular kazaya karıştılar! Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 5 yaralı

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA, 5 YARALI

Kaza sonrası aynı yönde arkadan gelen 06 TR 470 plakalı otomobili kullanan Yunus Emre Çakır isimli sürücü de henüz bilinmeyen bir nedenle yardım için duran taksiye, kaza yapan hafif ticari araca ve motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sinan Doğan, Gökhan Akyüz, Yunus Emre Çakır, Çağatay Çetin ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.