Yardım için durdular kazaya karıştılar! Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 5 yaralı

Kaza Beylikdüzü, D-100 Karayolu Ankara istikametinde gece saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CCR 448 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Sinan Doğan'ın henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
YARDIM ETMEK İÇİN DURDULAR
Bu sırada aynı yönde arkadan gelen 34 TAN 69 plakalı taksiyi kullanan Gökhan Akyüz isimli sürücü ve bir motosiklet sürücüsü de kazayı görünce yardım etmek için durdu. Yardım için duran sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
AYNI YERDE İKİNCİ KAZA, 5 YARALI
Kaza sonrası aynı yönde arkadan gelen 06 TR 470 plakalı otomobili kullanan Yunus Emre Çakır isimli sürücü de henüz bilinmeyen bir nedenle yardım için duran taksiye, kaza yapan hafif ticari araca ve motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sinan Doğan, Gökhan Akyüz, Yunus Emre Çakır, Çağatay Çetin ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.