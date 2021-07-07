Vatandaştan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua: "Allah başımızdan eksik etmesin sizi, sağlıklı uzun ömürler versin"





Başkan Erdoğan vatandaşlara bir müjde vererek, "Önümüzde 2 hedef var. Kentsel dönüşüm kapsamında acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun 300 binini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapmaya devam ediyor. Diğeri ise 2023 yılına kadar 340 millet bahçesini tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaktır." ifadelerini kullandı.