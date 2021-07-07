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    • 07.07.2021 20:21
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    Vatandaştan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua: "Allah başımızdan eksik etmesin sizi, sağlıklı uzun ömürler versin"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a TOKİ'nin 1 milyonuncu anahtar teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Törende Kocaeli Dilovası toplu konutlarında anahtarını teslim alan bir vatandaşın Başkan Erdoğan'a dua ettiği anlar dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan'a teşekkürlerini sunan vatandaş, "Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Rabbim, sağlıklı uzun ömürler versin" dedi.

    Vatandaştan Başkan Erdoğan'a dua

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ'nin 1 milyonuncu anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulundu.



    Erdoğan,"Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık." dedi.



    Başkan Erdoğan vatandaşlara bir müjde vererek, "Önümüzde 2 hedef var. Kentsel dönüşüm kapsamında acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun 300 binini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapmaya devam ediyor. Diğeri ise 2023 yılına kadar 340 millet bahçesini tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaktır." ifadelerini kullandı.



    Erdoğan'ın açıklamarının ardından vatandaşlara konutları teslim edildi.


    VATANDAŞTAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DUA
    Kocaeli Dilovası toplu konutlarında anahtarını teslim alan bir vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. "Sayenizde ev sahibi olduk biz Allah razı olsun sizden" diyen vatandaş, "Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Rabbim, sağlıklı uzun ömürler versin" şeklinde dua etti.
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    Vatandaştan Başkan Erdoğan'a dua
    Haberler Güncel Vatandaştan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua: "Allah başımızdan eksik etmesin sizi, sağlıklı uzun ömürler versin"