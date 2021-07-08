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    • 08.07.2021 10:56
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    Tosuncuk eşi Sıla Aydın kimdir? Tosuncuk ve Sıla Aydın boşandı! Aylık bin lira nafaka!

    Tosuncuk eşi Sıla Aydın kimdir? Kurduğu dolandırıcılık düzeneğiyle binlerce kişiyi dolandıran ve yurtdışına kaçan Tosuncuk geçtiğimiz günlerde teslim olmuştu. Teslim olmasının ardından Tosuncuk eşi Sıla Aydın da merak edilen isimlerden birisi oldu. Çiftin boşandığı ve Sıla Aydın’ın aylık bin lira nafaka alacağı öğrenildi. Peki; Sıla Aydın kimdir? Tosuncuk eşi kimdir? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Tosuncuk eşi Sıla Aydın kimdir? Tosuncuk ve Sıla Aydın boşandı! Aylık bin lira nafaka!

    Tosuncuk eşi Sıla Aydın kimdir? Tosuncuk Mehmet Aydın ve eşi Sıla Aydın boşandı. Sıla Aydın'ın aylık bin lira nafaka tazminat alacağı ve çiftin 22 Haziran'da gıyabında boşandığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Tosuncuk eşi Sıla Aydın ismi araştırılmaya başlandı. Sıla Aydın kimdir, kaç yaşında? İşte Sıla Aydın hakkında merak edilen bilgiler!

    SILA AYDIN KİMDİR?

    Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın 23-24 yaşlarında. Bursa'da yaşayan Sıla Aydın, aslen Samsunlu. Sıla Aydın eşi Mehmet Aydın'dan ocak 2018 tarihinde boşanma sürecine girdiğini açıklamıştı.

    Mehmet Aydın'ın eşi olmanın dışında bir suçu bulunmadığını öne süren Sıla Aydın, Mehmet Aydın ile tanışma hikayesini ve olayların gelişimini şöyle ifade etti: "Eşim Bursa Nilüfer'de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu.

    2016'da Bursa'da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook'ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl'de bir çiftlik kiraladı."

        SILA AYDIN MEHMET AYDIN BOŞANDI MI?

        Mehmet Aydın'ı eşi Sıla Aydın'ın 22 Haziran'da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Aydın teslim olmasaydı, eşinin kendisini boşadığını gazete ilanından öğrenecekti. Şimdi ise karar cezaevine gönderilip tebliğ edilecek.

        İtiraz etmezse karar kesinleşecek, itiraz ederse istinaf mahkemesine gidecek. Boşanma davasında Mehmet Aydın'a defalarca tebligat çıkartan mahkeme, sonuç alamayınca adli makamlardan yardım istedi. Aydın'ın firari olduğunun bildirilmesi üzerine de 22 Haziran günü, 'Tosuncuk'u gıyabında boşadı. Aydın'ın eşine aylık bin lira nafaka ile 60 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
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        Haberler Güncel Tosuncuk eşi Sıla Aydın kimdir? Tosuncuk ve Sıla Aydın boşandı! Aylık bin lira nafaka!