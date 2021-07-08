Tosuncuk eşi Sıla Aydın kimdir? Tosuncuk ve Sıla Aydın boşandı! Aylık bin lira nafaka!

Tosuncuk eşi Sıla Aydın kimdir? Tosuncuk Mehmet Aydın ve eşi Sıla Aydın boşandı. Sıla Aydın'ın aylık bin lira nafaka tazminat alacağı ve çiftin 22 Haziran'da gıyabında boşandığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Tosuncuk eşi Sıla Aydın ismi araştırılmaya başlandı. Sıla Aydın kimdir, kaç yaşında? İşte Sıla Aydın hakkında merak edilen bilgiler!
SILA AYDIN KİMDİR?
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın 23-24 yaşlarında. Bursa'da yaşayan Sıla Aydın, aslen Samsunlu. Sıla Aydın eşi Mehmet Aydın'dan ocak 2018 tarihinde boşanma sürecine girdiğini açıklamıştı.
Mehmet Aydın'ın eşi olmanın dışında bir suçu bulunmadığını öne süren Sıla Aydın, Mehmet Aydın ile tanışma hikayesini ve olayların gelişimini şöyle ifade etti: "Eşim Bursa Nilüfer'de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu.
2016'da Bursa'da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook'ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl'de bir çiftlik kiraladı."