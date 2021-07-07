Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Muharrem İnce, bugün gerçekleştirdiği Çanakkale ise CHP'ye zehir zemberek sözlerine devam etti. İnce, 'Muharrem İnce'yi fazla çıkarıyorsun televizyona, başımıza bela edeceksin' diyorlar. Kafaya bakın. Onu çıkarmayacak da kimi çıkaracak? Aday o zaten. Peki, bu CHP'nin genel başkan yardımcıları sizce bana oy vermiş midir? Bence vermemiştir. Cumhurbaşkanı adayı için 'Onu televizyona fazla çıkarma' diyen bir adam; sandıkta oy vermez, onun için çalışmaz ve gereğini yapmaz. Bu nasıl bir; ahlak, siyaset anlayışı, terbiye ve particiliktir. Kendi partisinin adayını televizyona çıkarmasını istemiyor. Bunlar benim afişlerimi dağıtmadılar. Hazineden aldıkları parayı harcamadılar. Sandıkta oy vermediler. Seçim gecesi neredeydim? Çünkü, bunlar sandığa sahip çıkmadı. 12 bin sandığa gözlemci koymadılar. Sistemleri çöktü, bana bilgi veremediler. Sonra da iftirayı bana attılar. Bunlarda benim hakkım var. Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.