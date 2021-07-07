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    • 07.07.2021 17:10
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    Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum

    CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce hakkında yeni iddialar geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilen Muharrem İnce, partinin fonladığı Halk TV’den bile destek görmedi. O yıllar hakkında itirafta bulunan dönemin Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, Genel Merkez’in Muharrem İnce’nin ekranlarda görünmesini engellediğini söyledi. Söz konusu skandal ile ilgili Muharrem İnce de açıklama yaptı. İnce, “Televizyona çıkartma diyor. Beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz?” dedi. Öte yandan bugünkü mitinginde zehir zemberek sözlerine devam eden İnce, Hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu. İnce, seçimlerden hemen sonra CHP içerisinde bir çetenin olduğunu söylemişti.

    takvim.com.tr

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski yol arkadaşı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklenerek, "Beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış" dedi.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine geldi. Parti binası önünde konuşan İnce, sert sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İnce yaptığı açıklamada, "Çok oy almamı istemiyorlar. Para harcamadılar. Devletten aldıkları hazine parasını harcamadılar.

    Halk TV Eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten Muharrem İnce itirafı

    Kasada tuttular. Seçim bittikten sonra kurultay kazanmak için para harcadılar. Televizyona çıkartma diyor. Ya bunlar bana oy verdiler mi vermediler mi? Bence oy vermedi bunlar. Vermedi bunlar oy. Bana diyor ki CHP'den neden ayrıldın. Ya hanginizin benim kadar emeği var. 42 senedir mücadele ettim. Pes ettim artık.

        Sizin entrikalarınızla uğraşamam dedim. Hem muhalefeti hem de iktidarı sandığa gömmek için yola çıktım. Ben CHP'liyim CHP'den başka yere oy vermedim. Elim AK Parti'ye gitmez ama bu CHP de artık Atatürk'ün partisi değil, çizgisinden uzaklaştı' diyorsan senin yerin tam Memleket Partisi'dir" dedi.

        "KAZANACAĞIM DİYE KORKTULAR"
        Kılıçdaroğlu'ndan özel bir ricası olduğunu da dile getiren İnce, "Gel sizinle özel tartışalım. Sayın eski Genel Başkanım. Partiden neden ayrıldım. Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım.

        Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış. Bakalım kim haklı, kim haksız, kim Muharrem İnce'yi mağdur etmiş. Kim Muharrem İnce'ye haksızlık yapmış. Kazanacağım diye partiyi yönetenler, kazanacağım diye korktular. Aşağıya çekmek için uğraştılar. Gel televizyona önce benimle tartış. Ak koyun karakoyun çıksın ortaya" dedi.

            "HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
            Muharrem İnce, bugün gerçekleştirdiği Çanakkale ise CHP'ye zehir zemberek sözlerine devam etti. İnce, 'Muharrem İnce'yi fazla çıkarıyorsun televizyona, başımıza bela edeceksin' diyorlar. Kafaya bakın. Onu çıkarmayacak da kimi çıkaracak? Aday o zaten. Peki, bu CHP'nin genel başkan yardımcıları sizce bana oy vermiş midir? Bence vermemiştir. Cumhurbaşkanı adayı için 'Onu televizyona fazla çıkarma' diyen bir adam; sandıkta oy vermez, onun için çalışmaz ve gereğini yapmaz. Bu nasıl bir; ahlak, siyaset anlayışı, terbiye ve particiliktir. Kendi partisinin adayını televizyona çıkarmasını istemiyor. Bunlar benim afişlerimi dağıtmadılar. Hazineden aldıkları parayı harcamadılar. Sandıkta oy vermediler. Seçim gecesi neredeydim? Çünkü, bunlar sandığa sahip çıkmadı. 12 bin sandığa gözlemci koymadılar. Sistemleri çöktü, bana bilgi veremediler. Sonra da iftirayı bana attılar. Bunlarda benim hakkım var. Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

            KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE SANSÜR
            Halk TV Eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, katıldığı bir canlı yayın programında 2018 seçimlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

            Muharrem İnce'ye CHP Genel Merkezi'nin çelme taktığını söyleyen Sevinç, bir CHP Genel Başkan Yardımcısının kendisini aradığını ve İnce'yi ekranda fazla göstermemesini istediğini anlatmıştı.

                Sevinç, "Daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor, ben görüyorum, ben yaşadım, bana CHP Genel Başkan Yardımcısı 'Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin' dedi." şeklinde konuşmuştu.

                YILLAR ÖNCE CHP İÇERİSİNDEKİ YAPILANMAYI İFŞA ETMİŞTİ
                Muharrem İnce, CHP'deki yapılanmayı yıllar önce de dile getirmişti. İnce şu ifadeleri kullanmıştı:

                PARA PULCU BİR ÇETE
                CHP'ye çöreklenmiş bir yapı var. Para pul işlerine karışan bir çete... Para pul işlerinde de bu çete var, dedikodularda, kumpaslarda, yalan dolanda da bu çete var.

                BU İLK KUMPAS DEĞİL
                Bu bana yönelik ilk kumpas değil. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim gecesi başladı bu kumpas... O geceyle ilgili dedikoduları, yalanları, iftiraları kimler devreye soktuysa bugünkü kumpasın arkasında da onlar var. 24 Haziran'da beni faka bastıranların hepsi CHP'lidir. AKP'liler yoktu o işin arkasında.

                    GENEL MERKEZ'DE CHP'Lİ YOK
                    Bugün CHP Genel Merkezi'nde en az gözüken kişiler CHP'lilerdir. Atatürk'ü sevmeyenler Genel Merkez'dedir... "CHP kapatılsın" diyenler Genel Merkez'dedir. CHP'nin karşısında miting yapanlar Genel Merkez'dedir. Hepsi CHP'de yönetici konumundadır.
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                    İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
                    Haberler Güncel Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum