MSB son dakika bedelli askerlik fiyatlarına zam geldi mi? 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik fiyatları ne kadar oldu 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bedelli askerlik fiyatları hakkında MSB tarafından yapılan son açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu sene bedelli askerlik yapmak isteyenler fiyatlara zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, 2021 bedelli askerlik fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler!
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2021?
2021 yılının ilk yarısı için %13,50 zam uygulanmış ve bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 liraya yükseltilmişti.
01 Temmuz 2021 (dâhil) tarihinden itibaren geçerli olacak memur aylık katsayısı Hazine ve Maliye Bakanlığınca 0.179797 olarak açıklanmıştır. Açıklanan memur aylık katsayısına göre 01 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarı 43.151,28 Türk lirası olarak, dövizle askerlik hizmeti kapsamından ödenecek döviz miktarı ise 43.151,28 Türk lirasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.
Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.