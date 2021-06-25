Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu göndermesi: Seni de satarlar

CHP'nin Atatürk'ün çizgisinden kaydığını belirterek istifa eden ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce katıldığı bir TV programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

"ATATÜRK GELSE KURULTAY KAZANAMAZ"

CHP ile sıkıntısı olmadığını belirten İnce Kılıçdaroğlu'nun partideki örgütlenmesine dikkat çekerek "CHP'ye Anıtkabir'den Atatürk gelse kurultay kazanamaz. Mümkün değil." dedi.

"ERDOĞAN'A KARŞI OLAN HERKES KILIÇDAROĞLU'NUN DOSTU"

Kılıçdaroğlu'nun bir duruşu olmadığını ima eden İnce, "Kılıçdaroğlu'nun politikası şu: Erdoğan'a karşı olan herkes onun dostu." ifadesini kullandı.

İnce Kılıçdaroğlu'nu AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan konusunda da eleştirdi.

"SENİ DE SATAR"

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili konularda Kılıçdaroğlu gibi düşünmediğini söyleyen Muharrem İnce " Kılıçdaroğlu'nun politikası şu: Erdoğan'a karşı olan herkes onun dostu. Bu doğru birşey değil. Bugün onu yıkarsın yarın onlar seni yıkar. İktidarı ilkeli omurgalı bir duruşla yenelim. Erdoğan' kaşı herkese gel sen benim dostumsun diyor. Ondan kaçmış senden de kaçar. Erdoğan'a imza vermiş Cumhurbaşkanı olsun diye, o ara da Abdullah Gül'ün adaylığı için de CHP ile görüşüyormuş. Bu yarın seni de satabilir." ifadelerini kullandı.

BABACAN İHANETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Ali Babacan, 2018 yılında Ankara Milletvekili ve üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü muhalafetin Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediklerini söylemişti

"SÜRECİN TAM GÖBEĞİNDEYDİM"

Babacan o sırada görünür olmadığını belirterek "Sürecin Tam göbeğindeydim." ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Gül'ün neden aday olamadığı sorusunun sorulması üzerine Babacan, "Muhalefetin ancak bir ortak aday çıkardığında başarılı olması söz konusuydu. Ortak aday formülü son günlere kadar giderken diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Eğer o gün gelip de siz ortak aday olursanız biz sizi destekleriz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi o gün o iş olurdu." sözleriyle yaptığı ihaneti itiraf etmişti.