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    • 06.07.2021 15:33
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    Gelecek Partisi Samsun teşkilatında sanal seks rezaleti!

    AK Parti ile yolunu ayırmayacağını söyleyip ayrıldıktan sonra kindar bir siyaset yürüten Ahmet Davutoğlu’nun partisinde skandalların sonu gelmiyor. Daha önce içki, kumar, uyuşturucu ve toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi’nde, bu defa da sanal seks rezaleti patlak verdi. Gelecek Partisi Samsun Atakum Kurucu İlçe Başkanlığına atanan Cemre Kaan Karanisoğlu’nun genç kızlarla internet üzerinden uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Karanisoğlu iddialar sonrası kendisini arayan gazetecileri de tehdit etti.

    Gelecek Partisi’nde bir rezalet daha!
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    AK Parti ile yolunu ayırmayacağını söyleyip ayrıldıktan sonra kindar bir siyaset yürüten Ahmet Davutoğlu'nun partisinde skandalların sonu gelmiyor. Daha önce içki, kumar, uyuşturucu ve toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi'nde, bu defa da sanal seks rezaleti patlak verdi.



    GENÇ KADINLARLA İNTERNET ÜZERİNDE UYGUNSUZ İLİŞKİLER
    Samsun'un Atakum ilçesine kurucu ilçe başkanı Cemre Kaan Karanisoğlu'nun genç kadınlarla internet üzerinden uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıktı.




    Skandalla ilgili konuşan Karanisoğlu, kendisi hakkındaki iddiaları inkar ettti. Yeni Akit'te yer alan habere göre, birçok skandalın olduğu partide, bu tür gelişmelerin karşılıklı olarak sürekli dile getirildiğini açıkça ifade eden Karanisoğlu, "Bunlarla alakalı biz genel merkeze bilgi verdik. Gerekli soruşturmalar açıldı. Yine de siz haber değeri görüyorsanız bunları yayınlayın" diyerek kendini savundu.



        TEHDİT ETTİ
        Skandalın görüntülerinin ulaştığı gazeteyi de tehdit eden Karanisoğlu, "Sizin de ben derdinizi anladım. Hiç sıkıntı yok" diyerek gayrı ahlaki tavrını sürdürdü.


        İL BAŞKANI KAFASINI KUMA GÖMDÜ! "HABERİM YOK"
        Gelecek Partisi Samsun İl Başkanı Mustafa Yeşilyurt ise söz konusu skandaldan haberi olmadığını söyledi. Samsun İl Başkanı Yeşilyurt'un, Karanisoğlu ile ilgili iddiaları araştırmak yerine, bu iddialarla ilgili görüşünü sormak için kendisini arayan gazetecilere tepki gösterdi.



        DAVUTOĞLU İLE BİRLİKTEYDİ
        Öte yandan, hafta sonu Samsun'da iki günlük program gerçekleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, ismi sanal seks skandalı iddiasına karıştığı için parti yönetimi tarafından soruşturma açılan Atakum Kurucu İlçe Başkanı Cemre Kaan Karanisoğlu ile samimi görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

        SKANDAL SONRASI GÖREVDEN ALINDI
        Skandalla ilgili Gelecek Partisi Genel Merkezi iddiaları doğrulayarak idari tahkikat başladığını ve istifasının alınacağını açıkladı. Daha sonra Gelecek Partisi Samsun İl Başkanlığı Hukuk sorumlusu Av. Enes Kamil Koyuncuoğlu Karanisoğlu'nun istifasını aldıklarını açıkladı. Koyuncuoğlu, "Olayın aslı ile ilgili malumat sahibi olduktan sonra arkadaşımızın istifasını aldık. Kendisiyle ilişiğimiz kalmadı. Artık ilçe başkanımız değil." dedi.

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