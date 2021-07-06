Gelecek Partisi Samsun teşkilatında sanal seks rezaleti!

AK Parti ile yolunu ayırmayacağını söyleyip ayrıldıktan sonra kindar bir siyaset yürüten Ahmet Davutoğlu'nun partisinde skandalların sonu gelmiyor. Daha önce içki, kumar, uyuşturucu ve toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi'nde, bu defa da sanal seks rezaleti patlak verdi.
GENÇ KADINLARLA İNTERNET ÜZERİNDE UYGUNSUZ İLİŞKİLER
Samsun'un Atakum ilçesine kurucu ilçe başkanı Cemre Kaan Karanisoğlu'nun genç kadınlarla internet üzerinden uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Skandalla ilgili konuşan Karanisoğlu, kendisi hakkındaki iddiaları inkar ettti. Yeni Akit'te yer alan habere göre, birçok skandalın olduğu partide, bu tür gelişmelerin karşılıklı olarak sürekli dile getirildiğini açıkça ifade eden Karanisoğlu, "Bunlarla alakalı biz genel merkeze bilgi verdik. Gerekli soruşturmalar açıldı. Yine de siz haber değeri görüyorsanız bunları yayınlayın" diyerek kendini savundu.