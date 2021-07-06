Gelecek Partisi Samsun teşkilatında sanal seks rezaleti!







Skandalla ilgili konuşan Karanisoğlu, kendisi hakkındaki iddiaları inkar ettti. Yeni Akit'te yer alan habere göre, birçok skandalın olduğu partide, bu tür gelişmelerin karşılıklı olarak sürekli dile getirildiğini açıkça ifade eden Karanisoğlu, "Bunlarla alakalı biz genel merkeze bilgi verdik. Gerekli soruşturmalar açıldı. Yine de siz haber değeri görüyorsanız bunları yayınlayın" diyerek kendini savundu.